«Разрезать» Авдеевку: ВС РФ продвинулись в ДНР, под Харьковом и в Запорожье

ПРОДВИЖЕНИЯ В ДНР

Между тем российская армия продолжает продвигаться в Донецкой народной республике. Военный корреспондент Юрий Котенок 6 февраля сообщил, что бои идут на севере Авдеевки. По его данным, штурмовые подразделения обошли карьер, отрезали кусок железной дороги, зашли в город и закрепились в частном секторе до улицы Донецкой.

«Противник уже не может справиться с превосходящими силами», - написал он в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются контратаковать. Кроме того, он подчеркнул, что бои продолжаются у населенных пунктов Новобахмутовка и Степовое, с запада Авдеевки – возле населенных пунктов Тоненькое и Северное, в районе Первомайского и Невельское. Котенок подчеркнул, что в районе Первомайского был взят опорный пункт ВСУ.

В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» 6 февраля сообщил, что российские военные «разрезают» на две части группировку ВСУ в Авдеевке. По данным канала, тактика оформляется все отчетливее. Отмечается, что ВС РФ уже прошли железнодорожный мост и продвигаются по улицам Сапронова и Леси Украинки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в Авдеевке ослабнет еще сильнее, чем сейчас, и фактически распадется на два независимых друг от друга участка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные осознают свое положение, однако отводить войска не спешат даже под угрозой окружения. По данным канала, это грозит новой «артемовской мясорубкой».