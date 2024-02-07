«Разрезать» Авдеевку: ВС РФ продвинулись в ДНР, под Харьковом и в Запорожье
Российская армия зашла в Авдеевку, на севере города ведутся бои. В Запорожской и Харьковской областях также есть успехи, между тем ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
В Харькове, Киеве, Николаевской и Днепропетровской областях Украины раздались мощные взрывы, сообщили украинские Telegram-каналы.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов раздались также в самом Николаеве. Позднее украинские СМИ сообщили, что в Харькове прозвучали повторные взрывы.
В Харьковской области было «громко» и в ночь на 6 февраля. Тогда глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
ПРОДВИЖЕНИЯ В ДНР
Между тем российская армия продолжает продвигаться в Донецкой народной республике. Военный корреспондент Юрий Котенок 6 февраля сообщил, что бои идут на севере Авдеевки. По его данным, штурмовые подразделения обошли карьер, отрезали кусок железной дороги, зашли в город и закрепились в частном секторе до улицы Донецкой.
«Противник уже не может справиться с превосходящими силами», - написал он в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются контратаковать. Кроме того, он подчеркнул, что бои продолжаются у населенных пунктов Новобахмутовка и Степовое, с запада Авдеевки – возле населенных пунктов Тоненькое и Северное, в районе Первомайского и Невельское. Котенок подчеркнул, что в районе Первомайского был взят опорный пункт ВСУ.
В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» 6 февраля сообщил, что российские военные «разрезают» на две части группировку ВСУ в Авдеевке. По данным канала, тактика оформляется все отчетливее. Отмечается, что ВС РФ уже прошли железнодорожный мост и продвигаются по улицам Сапронова и Леси Украинки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
«Если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в Авдеевке ослабнет еще сильнее, чем сейчас, и фактически распадется на два независимых друг от друга участка», - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные осознают свое положение, однако отводить войска не спешат даже под угрозой окружения. По данным канала, это грозит новой «артемовской мясорубкой».
БОИ В ЗАПОРОЖЬЕ И ПОД ХАРЬКОВОМ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 февраля сообщил, что российские силы выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200-500 метров.
«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», - сказал он в разговоре с ТАСС.
Рогов отметил, что населенный пункт несколько месяцев находился в «серой» зоне. По его словам, продвижение российских военных осуществляется при поддержке артиллерии и беспилотников малыми группами из-за значительного количества украинских дронов на этом участке линии соприкосновения.
При этом в Минобороны РФ ранее сообщали, что подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Старомайорское (ДНР), Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области.
Российская армия улучшает свои позиции и в Харьковской области. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 6 февраля, что ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ.
«Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова», - приводит РИА Новости слова Марочко.
По его данным, в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск поражены скопления живой силы и техники украинской армии, в окрестностях Купянска повреждены военные ретрансляторы. Марочко подчеркнул, что в населенном пункте Горяное повреждена база тылового обеспечения ВСУ на купянском направлении.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей, передает «Радиоточка НСН».
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