«Разрезать» Авдеевку: ВС РФ продвинулись в ДНР, под Харьковом и в Запорожье

Российская армия зашла в Авдеевку, на севере города ведутся бои. В Запорожской и Харьковской областях также есть успехи, между тем ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

В Харькове, Киеве, Николаевской и Днепропетровской областях Украины раздались мощные взрывы, сообщили украинские Telegram-каналы.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов раздались также в самом Николаеве. Позднее украинские СМИ сообщили, что в Харькове прозвучали повторные взрывы.

В Харьковской области было «громко» и в ночь на 6 февраля. Тогда глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

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ПРОДВИЖЕНИЯ В ДНР

Между тем российская армия продолжает продвигаться в Донецкой народной республике. Военный корреспондент Юрий Котенок 6 февраля сообщил, что бои идут на севере Авдеевки. По его данным, штурмовые подразделения обошли карьер, отрезали кусок железной дороги, зашли в город и закрепились в частном секторе до улицы Донецкой.

«Противник уже не может справиться с превосходящими силами», - написал он в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются контратаковать. Кроме того, он подчеркнул, что бои продолжаются у населенных пунктов Новобахмутовка и Степовое, с запада Авдеевки – возле населенных пунктов Тоненькое и Северное, в районе Первомайского и Невельское. Котенок подчеркнул, что в районе Первомайского был взят опорный пункт ВСУ.

В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» 6 февраля сообщил, что российские военные «разрезают» на две части группировку ВСУ в Авдеевке. По данным канала, тактика оформляется все отчетливее. Отмечается, что ВС РФ уже прошли железнодорожный мост и продвигаются по улицам Сапронова и Леси Украинки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в Авдеевке ослабнет еще сильнее, чем сейчас, и фактически распадется на два независимых друг от друга участка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные осознают свое положение, однако отводить войска не спешат даже под угрозой окружения. По данным канала, это грозит новой «артемовской мясорубкой».

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БОИ В ЗАПОРОЖЬЕ И ПОД ХАРЬКОВОМ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 февраля сообщил, что российские силы выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200-500 метров.

«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Рогов отметил, что населенный пункт несколько месяцев находился в «серой» зоне. По его словам, продвижение российских военных осуществляется при поддержке артиллерии и беспилотников малыми группами из-за значительного количества украинских дронов на этом участке линии соприкосновения.

При этом в Минобороны РФ ранее сообщали, что подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Старомайорское (ДНР), Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области.

Российская армия улучшает свои позиции и в Харьковской области. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 6 февраля, что ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ.

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«Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова», - приводит РИА Новости слова Марочко.

По его данным, в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск поражены скопления живой силы и техники украинской армии, в окрестностях Купянска повреждены военные ретрансляторы. Марочко подчеркнул, что в населенном пункте Горяное повреждена база тылового обеспечения ВСУ на купянском направлении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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