Минобороны: Российская армия сорвала попытки ВСУ укрепить позиции у Ровнополя
Российская армия пресекла попытки ВСУ упрочить передовые позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.
В Минобороны уточнили, что за сутки было сорвано четыре попытки в районах Ровнополя и Старомайорского.
Отмечается, что российские войска атаковали пункты временной дислокации украинских военных и опорные пункты ВСУ при помощи тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации. Также были уничтожены грузовой автомобиль с боеприпасами и пункты управления беспилотной авиацией.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО уничтожили две воздушные цели над Белгородской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Российская армия сорвала попытки ВСУ укрепить позиции у Ровнополя
- В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов
- Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву
- В Псковской области с 25 по 30 января отключат интернет LTE из-за техработ
- Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении
- В России создали самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»
- Военнослужащий РФ: ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии
- Рейтинг Байдена за год составил 39,8%
- ВС РФ призывают ВСУ сдаться
- Архив США: Клинтон предлагал Ельцину помощь в стабилизации экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru