Минобороны: Российская армия сорвала попытки ВСУ укрепить позиции у Ровнополя

Российская армия пресекла попытки ВСУ упрочить передовые позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО

В Минобороны уточнили, что за сутки было сорвано четыре попытки в районах Ровнополя и Старомайорского.

Отмечается, что российские войска атаковали пункты временной дислокации украинских военных и опорные пункты ВСУ при помощи тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации. Также были уничтожены грузовой автомобиль с боеприпасами и пункты управления беспилотной авиацией.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО уничтожили две воздушные цели над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости
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