Минобороны: Российская армия сорвала попытки ВСУ укрепить позиции у Ровнополя

В Минобороны уточнили, что за сутки было сорвано четыре попытки в районах Ровнополя и Старомайорского.

Отмечается, что российские войска атаковали пункты временной дислокации украинских военных и опорные пункты ВСУ при помощи тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации. Также были уничтожены грузовой автомобиль с боеприпасами и пункты управления беспилотной авиацией.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО уничтожили две воздушные цели над Белгородской областью.

