Mash: шпионский дрон нашли в подмосковном поселке Селятино
Шпионский беспилотник нашли в поселке Селятино Московской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, дрон-шпион должен был снять танковый полигон в подмосковной деревне Алабино, однако не долетел до пункта назначения и рухнул в лесу, где его и обнаружили местные жители. По факту обнаружения беспилотника они обратились в полицию.
Ранее в Минобороны России рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru