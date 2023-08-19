Mash: шпионский дрон нашли в подмосковном поселке Селятино

По предварительным данным, дрон-шпион должен был снять танковый полигон в подмосковной деревне Алабино, однако не долетел до пункта назначения и рухнул в лесу, где его и обнаружили местные жители. По факту обнаружения беспилотника они обратились в полицию.

Ранее в Минобороны России рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».

