Дело прокуратуры: Что грозит производителям школьных брюк с фенолом в составе
Производители школьной формы удешевляют технологии в ущерб качеству выпускаемой продукции, но не несут за это ответственности, рассказал НСН Олег Павлов.
Перед тем как продукция швейных предприятий попадает на прилавки она в обязательном порядке проходит сертификацию. Однако затем некоторые производители могут изменить технологию и пойти на удешевление выпускаемых изделий за счёт потери качества. Об этом НСН рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества - фенолы. Как говорится в исследовании, нарушения были обнаружены в изделиях «Три сезона», «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci и Z-inger Homme. Специалисты ведомства пояснили, что фенолы могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию и общее недомогание. Помимо этого, в каждом втором образце выявлена подмена натуральных волокон более дешёвой синтетикой - шерсть и хлопок были заменены полиэстером.
По словам Олега Павлова, в России предполагается, что производители должны соблюдать все параметры качества на свою продукцию, если они получили на неё соответствующий сертификат.
«Предполагается, что если производитель получил сертификат или декларацию на свою продукцию и выпускает её, то она должна соответствовать всем требованиям, которые он заявлял. В том числе по особым повышенным требованиям к качеству детских товаров и детской одежды. Но, как показывает практика, многие производители злоупотребляют такими возможностями и, например, сертифицировав или задекларировав одно качество товара, потом начинают удешевлять технологию, добавлять более дешёвые комплектующие, более дешёвые ткани, иногда даже с опасными компонентами. И, безусловно, это достаточно серьёзное нарушение. При этом в данной сфере внедрена система маркировки, которая позволяет в случае обнаружения таких скрытых манипуляций с составом достаточно оперативно заблокировать всю продукцию в рознице. Где бы она ни находилась, вне зависимости от тех интернет-магазинов или оффлайн-магазинов, в которых она находится», - сказал он.
Руководитель «Общественной потребительской инициативы» подчеркнул, что практика блокировки некачественных изделий должна быть усилена. Он также призвал ужесточить ответственность за такие манипуляции.
«Если вдруг выясняется, что производитель допускает манипуляцию с составом, удешевляет его или использует запрещённые компоненты, нужно не просто к нему применять какие-то административные санкции, но и пользоваться возможностями системы маркировки – блокировать всю эту продукцию на кассах. Это будет самым действенным способом защиты потребителей и профилактики других подобных нарушений. А поскольку в данном случае речь идёт об опасном веществе, то этой историей должна заинтересоваться прокуратура, которая сможет инициировать полноценные контрольно-надзорные мероприятия со штрафами или даже с приостановкой деятельности производителей», - уверен Павлов.
При этом собеседник НСН посетовал на то, что правоохранительные и надзорные органы зачастую не могут оперативно проверять безответственных предпринимателей.
«В целом ситуация осложняется тем, что у нас по-прежнему действуют очень серьёзные ограничения на проведение контрольных мероприятий. И зачастую надзорные ведомства, видя даже очевидные признаки нарушений, ограничены в своих возможностях по реакции. Иногда они вынуждены ограничиваться только предостережениями или какими-то замечаниями, которые не являются санкциями. Это и расхолаживает бизнес. Поэтому мы действительно должны ставить вопрос об ужесточении санкций и о блокировании всей нелегальной и потенциально опасной продукции. При этом, безусловно, должна быть и персональная ответственность за такую фальсификацию товаров. Тем более детских», - подчеркнул Павлов.
Ранее представители отросли рассказали НСН о том, что в этом учебном году стоимость комплекта школьной формы выросла почти на 10%.
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