Дело прокуратуры: Что грозит производителям школьных брюк с фенолом в составе

Перед тем как продукция швейных предприятий попадает на прилавки она в обязательном порядке проходит сертификацию. Однако затем некоторые производители могут изменить технологию и пойти на удешевление выпускаемых изделий за счёт потери качества. Об этом НСН рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества - фенолы. Как говорится в исследовании, нарушения были обнаружены в изделиях «Три сезона», «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci и Z-inger Homme. Специалисты ведомства пояснили, что фенолы могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию и общее недомогание. Помимо этого, в каждом втором образце выявлена подмена натуральных волокон более дешёвой синтетикой - шерсть и хлопок были заменены полиэстером.

По словам Олега Павлова, в России предполагается, что производители должны соблюдать все параметры качества на свою продукцию, если они получили на неё соответствующий сертификат.

«Предполагается, что если производитель получил сертификат или декларацию на свою продукцию и выпускает её, то она должна соответствовать всем требованиям, которые он заявлял. В том числе по особым повышенным требованиям к качеству детских товаров и детской одежды. Но, как показывает практика, многие производители злоупотребляют такими возможностями и, например, сертифицировав или задекларировав одно качество товара, потом начинают удешевлять технологию, добавлять более дешёвые комплектующие, более дешёвые ткани, иногда даже с опасными компонентами. И, безусловно, это достаточно серьёзное нарушение. При этом в данной сфере внедрена система маркировки, которая позволяет в случае обнаружения таких скрытых манипуляций с составом достаточно оперативно заблокировать всю продукцию в рознице. Где бы она ни находилась, вне зависимости от тех интернет-магазинов или оффлайн-магазинов, в которых она находится», - сказал он.