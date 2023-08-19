ВСУ попытались коптерами атаковать военный аэродром в Новгородской области

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 10 часов утра в субботу, 19 августа. Беспилотник на подлете к аэродрому заметили работники поста внешнего наблюдения и пытались поразить его из стрелкового оружия.



В российском Минобороны отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако повреждение получил один самолет, так как после террористической атаки на стоянке самолетов на аэродроме начался пожар.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины вели атаки по Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и РСЗО «Град», а также миноментов и других орудий, передает «Радиоточка НСН».

