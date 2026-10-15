Акцизы на конфеты и изменение налогообложения для сахара и кондитерских изделий — абсолютно непродуманное и вредное предложение, которое ударит по потребителям. Об этом НСН рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

В России обсуждают изменение налогообложения сахара и кондитерских изделий. Среди предложений — отмена льготной ставки НДС для сахара и введение акцизов на конфеты. Для конфет рассматриваются два сценария введения акцизов. Первый предполагает единую ставку 100 руб. за килограмм, независимо от содержания шоколада. Второй — 100 руб. за килограмм для шоколадных конфет и 47,7 руб. для остальных. Такие оценки приводит отраслевое издание Shopper’s со ссылкой на участников пищевого рынка. Кацнельсон раскритиковал предлождение.

«Мера совершенно неоправданная. Я на это смотрю как на непрофессионализм. Зачем трогать те позиции, которые закреплены в серьезных документах? Это базовые продукты питания: мясо, молоко, хлеб, сахар. Жизнь дорожает. В конце концов это выльется в то, что будут расти розничные цены. Это удар по потребителям. Это мягко говоря, непродуманное предложение, а вообще просто вредное. Политически незрелое. Это что, пополняет бюджет? Наоборот стимулируйте, чтобы на основе сахарного производства создавались другие разные полезные продукты, которые сейчас чаще закупают за рубежом. Стимулируйте высокотехнологичные вещи, что потом даст и рабочие места, и расширит налогооблагаемую базу», — заявил он.