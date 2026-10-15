Проиграли соцсетям: Буцкая объяснила рост случаев впадания в депрессию
Татьяна Буцкая раскрыла НСН, что важной профилактикой депрессивных состояний и угнетения у детей является регулярное общение с ними.
Родители проигрывают соцсетям в борьбе за внимание и общение с детьми, начиная с детского возраста, что в будущем приводит к депрессии. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
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«Начиная с детского возраста, родители проигрывают социальным сетям. Рецепт тоже очень простой, он доступен семьям с любым доходом — это разговаривать с ребенком. Каждая минута времени, которую вы проговорили с ребенком в то время, пока он отложил телефон, это ваша победа. Именно в этот момент вы вкладываете в него то, что защитит его от депрессии. Подросткам вообще не свойственна депрессия, но если она есть, то понятно, почему. Там может быть травля в школе, недопонимание с родителями. Но это то, что надо проговорить. От того, что ребенок выпьет таблетку, его отношения с мамой и папой не станут лучше», — рассказала она.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова раскрыла в пресс-центре НСН, что рост спроса на антидепрессанты среди школьников обусловлен как вопросами атмосферы и досуга в семье, так и отсутствием достаточной психологической помощи в школе.
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