Мединского переизбрали председателем РВИО

Отмечается, что решение было принято на проходящем в Москве съезде РВИО.

«Важное событие... переизбрание Владимира Ростиславовича Мединского на шестилетний срок... решение принято единогласно всеми делегатами", - указал зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК на следующие пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».