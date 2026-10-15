Мединского переизбрали председателем РВИО

Помощник президента РФ Владимир Мединский был переизбран на пост председателя Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что решение было принято на проходящем в Москве съезде РВИО.

«Важное событие... переизбрание Владимира Ростиславовича Мединского на шестилетний срок... решение принято единогласно всеми делегатами", - указал зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК на следующие пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
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