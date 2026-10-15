Психолог рассказала, почему подростки подсели на антидепрессанты
Ольга Софьянова раскрыла НСН, что отсутствие контакта с семьей, семейного досуга, совместного отпуска, а также срывы родителей являются одними из причин роста потребления антидепрессантов у школьников.
Рост спроса на антидепрессанты среди школьников обусловлен как вопросами атмосферы и досуга в семье, так и отсутствием достаточной психологической помощи в школе. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
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«По поводу роста спроса на антидепрессанты среди подростков могу сказать, что это системный вопрос. Это вопрос того, что в школе катастрофически не хватает психологов, когда он у нас один на всю школу. Это физически невозможно пропустить через себя весь поток детей. Плюс — это вопрос поднятия авторитета психолога, потому что психолог в тандеме с психиатром и другими врачами — это не «вместо», а «вместе». Это командная работа. Ну, и изначально это вопросы досуга, семейных мероприятий, совместных отпусков, возможности для тех же многодетных мамочек отдыхать. Сюда же идет материнское выгорание, которое выливается в срывы на детей», — рассказала она.
Ранее Софьянова рассказала в пресс-центре НСН, что депрессия сильно помолодела, что связано с хроническим стрессом у детей в школе, дома и на фоне ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).
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