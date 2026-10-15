Лавров назвал реакцию Зеленского на дизельную сделку грубым вызовом Трампу

Позиция украинского лидера Владимира Зеленского по дизельной сделке России и США - это вызов в адрес американского президента Дональда Трампа. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он указал, что Зеленский призвал «не приставать к нему с этой дизельной сделкой», и в очередной раз попросил «ракеты к системе Patriot, чтобы продолжать бить по российскому энергетическому сектору».

«Это прямой вызов, причём грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддерживал», — подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что такое поведение стало для Зеленского обычным.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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