Лавров назвал реакцию Зеленского на дизельную сделку грубым вызовом Трампу
Позиция украинского лидера Владимира Зеленского по дизельной сделке России и США - это вызов в адрес американского президента Дональда Трампа. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он указал, что Зеленский призвал «не приставать к нему с этой дизельной сделкой», и в очередной раз попросил «ракеты к системе Patriot, чтобы продолжать бить по российскому энергетическому сектору».
«Это прямой вызов, причём грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддерживал», — подчеркнул российский министр.
Лавров добавил, что такое поведение стало для Зеленского обычным.
Ранее Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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