Эксперимент по предоставлению оплачиваемого больничного для самозанятых в стране запустили с начала этого года. Работающие по такой форме занятости могут подключиться к программе и самостоятельно перечислять взносы, из которых сформируется пособие в случае болезни, травмы и т. д. Однако, как передают «Известия», пока программа не вызвала заметного интереса у россиян: в течение 2026 года к ней присоединилось около 12 тыс. человек — менее 0,1% всех самозанятых. Из-за этого прогноз сборов на 2027 год сократили в 103 раза.

Однако Кирьянов уверен, что со временем добровольные поступления от самозанятых на больничные будет расти.

«Начнем с того, что это не обязанность, а право. Сегодняшние самозанятые пока еще этим правом пренебрегают в силу различных причин. Но, я думаю, что с течением времени и с учетом того, что мы после окончания эксперимента планируем статус самозанятого широко обсудить и несколько переформатировать, все-таки у нас поступления по фонду медицинского страхования будут расти», — рассказал парламентарий.