В Госдуме заявили, что программу больничных для самозанятых не отменят
После окончания эксперимента возможность обеспечить себя выплатами по больничному для самозанятых планируется оставить, объяснил НСН Артем Кирьянов.
Россияне должны иметь возможность обращаться к мерам социальной защиты, в том числе такое право должны иметь самозанятые, рассказал НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он считает, что со временем к программе по добровольному социальному страхованию, который позволяет самозанятым получать оплачиваемые больничные, присоединится больше людей.
Эксперимент по предоставлению оплачиваемого больничного для самозанятых в стране запустили с начала этого года. Работающие по такой форме занятости могут подключиться к программе и самостоятельно перечислять взносы, из которых сформируется пособие в случае болезни, травмы и т. д. Однако, как передают «Известия», пока программа не вызвала заметного интереса у россиян: в течение 2026 года к ней присоединилось около 12 тыс. человек — менее 0,1% всех самозанятых. Из-за этого прогноз сборов на 2027 год сократили в 103 раза.
Однако Кирьянов уверен, что со временем добровольные поступления от самозанятых на больничные будет расти.
«Начнем с того, что это не обязанность, а право. Сегодняшние самозанятые пока еще этим правом пренебрегают в силу различных причин. Но, я думаю, что с течением времени и с учетом того, что мы после окончания эксперимента планируем статус самозанятого широко обсудить и несколько переформатировать, все-таки у нас поступления по фонду медицинского страхования будут расти», — рассказал парламентарий.
Он добавил, что возможность принять участие в данной программе самозанятым, скорее всего, в дальнейшем также оставят. По его словам, выбравшие такой формат занятости граждане должны получать меры социальной защиты.
«Рынок труда динамично меняется, подстраивается под современную повестку, под новейшие достижения. Мы видим, что у нас сегодня платформенная экономика является драйвером экономического развития в целом. Самозанятые, их статус — это те вопросы, которые мы будем обсуждать после конца эксперимента. Перспективы вырисовываются такие, что люди должны иметь возможность прибегать ко всем мерам социальной защиты, ко всем мерам поддержки, пользоваться возможностями по пенсионному обеспечению, но при этом должны оставаться в ситуации эффективной экономики. Когда мы задумывали эксперимент по самозанятым, это был инструмент для обеления экономики и выхода людей "из тени". Это была заявка на эффективную экономику», — подытожил Кирьянов.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказывала НСН, почему некоторые ИП стали переходить на самозанятость.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Неравные условия»: Зачем Минобрнауки вводит предоплату за первый семестр
- Тучи разведу руками: Как отличить депрессию от осенней хандры
- Женщины 25-40 лет составляют 67% потребителей антидепрессантов в России
- «Бесовщина»: Ямпольская выступила против «воскрешения» актеров с помощью ИИ
- Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры в Москве
- Чечня стала регионом, где потребляют меньше всего антидепрессантов
- Три человека погибли в Стамбуле в результате рекордных ливней
- Дело прокуратуры: Что грозит производителям школьных брюк с фенолом в составе
- Мединского переизбрали председателем РВИО
- Череда поражений: Шансы Зеленского без Starlink оценили