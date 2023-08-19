Пресечена попытка атаки дронов ВСУ по объектам на территории Московского региона

В оборонном ведомстве отметили, что дежурными силами ПВО дрон был своевременно обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он рухнул неподалеку от Путилково в городском округе Красногорск.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.

Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

