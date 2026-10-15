Череда поражений: Шансы Зеленского без Starlink оценили
Отключение Starlink на месяц способно нарушить все управление в Вооруженных силах Украины, в том числе логистику, заявил НСН Василий Дандыкин.
Европа не сможет заменить Зеленскому Starlink, а без него у ВСУ будут серьезные проблемы, чреватые чередой поражений, заявил в беседе с НСН военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский упрекнул главу компании SpaceX Илона Маска в том, что тот якобы отключил для украинских военных Starlink. Это привело к тому, что ВСУ были вынуждены отменить часть миссий с применением БПЛА, писали западные издания. При этом 15 октября украинские СМИ сообщили, что в четверг Starlink все-таки заработал. По мнению Дындыкина, сложно сказать, с чем было связано ограничение в работе спутниковой связи и вводилось ли это ограничение Маском на самом деле.
«Он частное лицо. Как при капитализме: все здесь взаимосвязано. Если кто-то решает, то кто-то другой делает. А сказать, что угодно можно. Во всяком случае Маск сказал, что в вопросе замены лидера Украины он поддерживает президента США. Но говорить, что Америка наш друг, я бы не стал. В каком-то плане здесь идут чисто политические отношения, но это уже другой вопрос. Но Трамп же тоже сказал, что разведданные США предоставлять будут. Так или иначе, главарь киевского режима полетел в Лондон, а дроны полетели на НПЗ», - отметил Дандыкин.
При этом в случае, если бы Маск действительно оставило Зеленского без Starlink на продолжительный период, ВСУ столкнулись бы очень серьезными проблемами, считает эксперт.
«Как-то на восемь дней отключили, и это уже сказывалось. Но я думаю, если, к примеру, на месяц отключить - это будет ощутимо. Имеется в виду военная часть Starlink. Это нарушение всего управления войсками, логистики и всего остального, что чревато поражением в боях на всех уровнях. У Украины нет аналогов Starlink, и Европа не сможет его заменить. У нас в свою очередь есть возможности, и они будут расширяться. У нас все-таки все свое, и связь своя, хотя еще в недалеком прошлом и у нас с ней были проблемы. А вот они на полоном довольствии находятся: и техника, и снаряды, и ботинки, и дроны», - считает Дындыкин.
Относительно того, пойдет ли Зеленский на уступки, если Starlink станет недоступен для ВСУ, эксперт ответил отрицательно. И напомнил, что Киев не принял ни предложения, сформулированные в Стамбуле, ни те, что обсуждались лидерами России и США в Анкоридже.
«Даже то, что Трамп предложил по НПЗ, ответ был вот такой. Есть несовпадение Европы с позицией Трампа. Европа на кон поставила очень многое, потратила огромное количество средств. В отличие от США, у них ничего своего толком нет: ни нефти, ни газа толком. И они вынуждены покупать, несмотря на вводимые ими санкции, сжиженный газ у нас. Это говорит о том, что проигрыш киевского режима – это проигрыш всего Запада, и прежде всего – Западной Европы. И поэтому они торпедируют все усилия по договоренностям», - добавил Дандыкин.
Ранее НСН рассказывала, как украинские военные сравнили ограничения в работе спутников Starlink с ядерным ударом.
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