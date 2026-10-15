«Он частное лицо. Как при капитализме: все здесь взаимосвязано. Если кто-то решает, то кто-то другой делает. А сказать, что угодно можно. Во всяком случае Маск сказал, что в вопросе замены лидера Украины он поддерживает президента США. Но говорить, что Америка наш друг, я бы не стал. В каком-то плане здесь идут чисто политические отношения, но это уже другой вопрос. Но Трамп же тоже сказал, что разведданные США предоставлять будут. Так или иначе, главарь киевского режима полетел в Лондон, а дроны полетели на НПЗ», - отметил Дандыкин.

При этом в случае, если бы Маск действительно оставило Зеленского без Starlink на продолжительный период, ВСУ столкнулись бы очень серьезными проблемами, считает эксперт.

«Как-то на восемь дней отключили, и это уже сказывалось. Но я думаю, если, к примеру, на месяц отключить - это будет ощутимо. Имеется в виду военная часть Starlink. Это нарушение всего управления войсками, логистики и всего остального, что чревато поражением в боях на всех уровнях. У Украины нет аналогов Starlink, и Европа не сможет его заменить. У нас в свою очередь есть возможности, и они будут расширяться. У нас все-таки все свое, и связь своя, хотя еще в недалеком прошлом и у нас с ней были проблемы. А вот они на полоном довольствии находятся: и техника, и снаряды, и ботинки, и дроны», - считает Дындыкин.

Относительно того, пойдет ли Зеленский на уступки, если Starlink станет недоступен для ВСУ, эксперт ответил отрицательно. И напомнил, что Киев не принял ни предложения, сформулированные в Стамбуле, ни те, что обсуждались лидерами России и США в Анкоридже.