Ямпольская заявила, что ошибки в ударении не должны становиться языковой нормой
Советник президента РФ, председатель Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская выступила против попыток делать ошибки в ударениях и произношении языковой нормой.
Как пишет РИА Новости, она указала, что языковые нормы «складываются порой столетиями». И ошибки в ударениях и произношении в разговорной речи, не должны становиться нормой. И поощрять такие попытки не следует.
По словам Ямпольской, вместо этого необходимо заниматься просвещением.
«Необходимо рассказывать и объяснять, каково правильное произношение тех или иных слов, повышать культуру речи», - заключила она.
Ранее главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук допустила, что со временем ударение в слове «звонит» сместится с правильного второго слога на первый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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