Ямпольская заявила, что ошибки в ударении не должны становиться языковой нормой

Советник президента РФ, председатель Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская выступила против попыток делать ошибки в ударениях и произношении языковой нормой.

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Как пишет РИА Новости, она указала, что языковые нормы «складываются порой столетиями». И ошибки в ударениях и произношении в разговорной речи, не должны становиться нормой. И поощрять такие попытки не следует.

По словам Ямпольской, вместо этого необходимо заниматься просвещением.

«Необходимо рассказывать и объяснять, каково правильное произношение тех или иных слов, повышать культуру речи», - заключила она.

Ранее главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук допустила, что со временем ударение в слове «звонит» сместится с правильного второго слога на первый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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