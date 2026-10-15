Ямпольская заявила, что ошибки в ударении не должны становиться языковой нормой

Как пишет РИА Новости, она указала, что языковые нормы «складываются порой столетиями». И ошибки в ударениях и произношении в разговорной речи, не должны становиться нормой. И поощрять такие попытки не следует.

По словам Ямпольской, вместо этого необходимо заниматься просвещением.

«Необходимо рассказывать и объяснять, каково правильное произношение тех или иных слов, повышать культуру речи», - заключила она.

Ранее главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук допустила, что со временем ударение в слове «звонит» сместится с правильного второго слога на первый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

