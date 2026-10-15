Звезда «Хеллбоя» Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя
Звезда фильмов «Хеллбой», «Блэйд 2», «Тихоокеанский рубеж» и других Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщает Deadline.
Речь идёт о новом биографическом фильме. Действие ленты развернется на Кубе. В центре внимания окажутся последние годы жизни писателя на фоне политических потрясений в стране.
Перлман, который займёт режиссёрское кресло вместе с мексиканским оператором Габриэлем Беристайном, рассказал, что основой для сценария стала история, рассказанная ему биографом Хемингуэя Энрике Сирулесом.
«Она о том, как Хемингуэй постепенно приближался к краю, на фоне чего складывалась идеальная буря из политических событий и психологических факторов, а также паранойи», - сказал артист.
Отмечается, что семья Хемингуэя поддержала проект. Дата выхода ленты и её название пока не объявлены.
Ранее комик Илья Соболев заявил, что в России снимут биографический фильм о психотерапевте Анатолии Кашпировском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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