«Стратегический расчет»: ВСУ теряют позиции в ДНР, Россия уничтожает диверсантов
На Донецком направлении идут активные боевые действия почти на всех участках фронта. ВС РФ взяли под контроль Тоненькое и пытаются зайти в Красногоровку. Между тем ВСУ теряют позиции, а Киев готовится к «сложным решениям».
Около 15 взрывов произошло в Харькове, в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях. Он отметил, что были зафиксированы «прилеты» по объектам энергетики.
«Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают», – указал Синегубов.
Кроме того, украинские СМИ сообщили, что взрывы также прозвучали в Запорожье около 5:15 и 6:00 мск. Глава запорожской военной администрации Иван Федоров позже заявил, что в городе было зафиксировано восемь «прилетов», инфраструктурные объекты получили повреждения.
Также о взрывах сообщается в Киеве, Иван-Франковске, Кривом Роге, в Хмельницкой области, Днепропетровске и Сумах. На всей территории Украины с 5:45 мск действует воздушная тревога.
ПРОДВИЖЕНИЕ В ДНР И БОРЬБА С ДИВЕРСАНТАМИ
На Донецком направлении идут активные боевые действия практически на всех участках фронта. По данным военкора Юрия Котенка, российская армия продвинулась за Марьинкой, вошла в Георгиевку, бои ведутся на окраине.
«Была попытка снова зайти в Красногоровку, результат узнаем позже. Противник в Первомайском продолжает терять позиции, наши дошли до амбулатории на улице Ленина», – сообщил Котенок в своем Telegram-канале.
По его словам, российская армия после взятия Авдеевки «делает правильные вещи», но с небольшим опозданием.
«Впереди – новые испытания. Должна быть постоянная работа над ошибками, новые тактические приемы и стратегический расчет. Если мобилизация – то подготовленная», – подчеркнул военкор.
При этом Минобороны РФ 21 марта отчиталось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Тоненькое. А подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая.
Кроме того, в тот же день военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсантов в лесопосадке приграничного с Белгородской областью района Украины. Там отметили, что пункт уничтожили высокоточным ударом. А 20 марта российские военные полностью зачистили от украинских военных приграничное село Козинка в Белгородской области.
СЛОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСУ
Ситуация на фронте для Украины развивается не в лучшую сторону, в то числе из-за отсутствия согласования конгрессом США нового запроса о помощи Киеву. На этом фоне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 21 марта заявила, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит принять «сложные решения» об отходе с ряда территорий для «укрепления обороны».
«Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», – сказала Сингх на брифинге.
Накануне в ходе визита в Киев помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что не может предсказать, когда именно будет одобрено выделение новой помощи Киеву.
Между тем в Верховной Раде заявили, что с помощью их подвел и Евросоюз: ЕС предоставил Украине около 400 тысяч снарядов, не выполнив план по передаче Киеву обещанного миллиона боеприпасов.
Ранее, 18 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Путин в своих словах о создании «санитарной зоны» на Украине подразумевает, что на фоне атак дронами и обстрелов российской территории будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. По его словам, обезопасить их можно, только создав некий коридор, чтобы любые средства, которые ВСУ могут использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости.
Военный эксперт Алексей Подберезкин говорил НСН, что при создании «санитарной зоны» на Украине следует учитывать, что в зоне СВО действуют ракетные установки с дальностью поражения до 500 километров. В этой связи в подобную зону может войти не только Харьков, но и Днепропетровск (Днепр), Одесса и Николаев, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает «Радиоточка НСН».
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