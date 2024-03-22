«Стратегический расчет»: ВСУ теряют позиции в ДНР, Россия уничтожает диверсантов

«Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают», – указал Синегубов.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что взрывы также прозвучали в Запорожье около 5:15 и 6:00 мск. Глава запорожской военной администрации Иван Федоров позже заявил, что в городе было зафиксировано восемь «прилетов», инфраструктурные объекты получили повреждения.

Также о взрывах сообщается в Киеве, Иван-Франковске, Кривом Роге, в Хмельницкой области, Днепропетровске и Сумах. На всей территории Украины с 5:45 мск действует воздушная тревога.

ПРОДВИЖЕНИЕ В ДНР И БОРЬБА С ДИВЕРСАНТАМИ

На Донецком направлении идут активные боевые действия практически на всех участках фронта. По данным военкора Юрия Котенка, российская армия продвинулась за Марьинкой, вошла в Георгиевку, бои ведутся на окраине.

«Была попытка снова зайти в Красногоровку, результат узнаем позже. Противник в Первомайском продолжает терять позиции, наши дошли до амбулатории на улице Ленина», – сообщил Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия после взятия Авдеевки «делает правильные вещи», но с небольшим опозданием.