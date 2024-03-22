Саммит ЕС не утвердил решение по передаче активов России Киеву

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, не смогли утвердить решение о передаче замороженных российских активов Киеву, сообщает пресс-служба Евросовета.

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Они не приняли предложение использовать 90% активов Москвы для того, чтобы вооружить Украину, а еще 10% потратить на реконструкцию страны. Как пишет издание газеты The Guardian, это сопряжено с юридическим риском, поскольку существует вероятность того, что деньги придется вернуть после спецоперации, если Россия обратится в суд.

Ранее главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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