В Пентагоне заявили о продвижении армии РФ в зоне СВО
20 марта 202400:01
Российская армия продолжает постепенно продвигаться на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, несмотря на успехи российской армии на Украине, Киев заверил Вашингтон, что сможет удержать линию фронта. Глава Пентагона указал, что украинским Вооруженным силам требуются боеприпасы и поддержка, «чтобы продолжать это».
«США не позволят Украине пасть», — заключил Остин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru