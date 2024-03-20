В Пентагоне заявили о продвижении армии РФ в зоне СВО

Российская армия продолжает постепенно продвигаться на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

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По его словам, несмотря на успехи российской армии на Украине, Киев заверил Вашингтон, что сможет удержать линию фронта. Глава Пентагона указал, что украинским Вооруженным силам требуются боеприпасы и поддержка, «чтобы продолжать это».

«США не позволят Украине пасть», — заключил Остин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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