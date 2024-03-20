Минобороны Украины: ВСУ получат «критически нужные» боеприпасы
Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем ПВО, сообщил в соцсетях глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды различного калибра.
«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», — заявил глава Минобороны. Умеров также отметил, что еще несколько стран присоединились «к коалиции дронов и сделали взносы», первые поставки беспилотников ожидаются уже в марте.
Ранее стало известно, что Канада намерена выделить 40 млн канадских долларов (30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru