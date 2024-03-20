Минобороны Украины: ВСУ получат «критически нужные» боеприпасы

По его словам, партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды различного калибра.

«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», — заявил глава Минобороны. Умеров также отметил, что еще несколько стран присоединились «к коалиции дронов и сделали взносы», первые поставки беспилотников ожидаются уже в марте.

Ранее стало известно, что Канада намерена выделить 40 млн канадских долларов (30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

