Россиянам рассказали, что как облегчить себе утро после застолья
Абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, однако можно обеспечить себе более лёгкое утро после застолья. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.
По его словам, не стоит употреблять спиртные напитки натощак. Еда не защищает от опьянения, но замедляет поступление алкоголя в кровь постепенно.
Также не следует торопиться. Медленное питье в течение вечера безопаснее нескольких бокалов подряд - в последнем случае быстрее растет концентрация алкоголя в крови. При этом сравнивать себя с другими гостями не стоит, так как на переносимость спиртного влияют вес, пол и обмен веществ.
«Игристое вино из-за газации быстрее вызывает ощущение опьянения, а сладкие коктейли маскируют вкус алкоголя, и человек незаметно выпивает больше. Решающее значение имеет количество чистого спирта», - отметил Неронов.
Врач добавил, что чередование алкоголя с водой поможет избежать обезвоживания и облегчить утро.
Ранее невролог Анна Суша заявила, что отказ от курения и алкоголя помогают уменьшить риск инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко внес в парламент законопроект об амнистии для женщин
- Путин установил Всероссийский день детской книги
- Слуцкий заявил о «коллапсе русского мира»
- «Нужно подсократить»: Почему «Жизнь за царя» не станет новым «Щелкунчиком»
- Россиянам назвали пять опасных признаков детской агрессии
- Депутат Разворотнева представила меры для снижения цен на жилье
- Использование пиротехники на Новый год запретили в Калужской области
- Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова
- Россиянам рассказали, что как облегчить себе утро после застолья
- Россия и Украина провели в Белоруссии очередной обмен телами погибших