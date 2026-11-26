По его словам, не стоит употреблять спиртные напитки натощак. Еда не защищает от опьянения, но замедляет поступление алкоголя в кровь постепенно.

Также не следует торопиться. Медленное питье в течение вечера безопаснее нескольких бокалов подряд - в последнем случае быстрее растет концентрация алкоголя в крови. При этом сравнивать себя с другими гостями не стоит, так как на переносимость спиртного влияют вес, пол и обмен веществ.

«Игристое вино из-за газации быстрее вызывает ощущение опьянения, а сладкие коктейли маскируют вкус алкоголя, и человек незаметно выпивает больше. Решающее значение имеет количество чистого спирта», - отметил Неронов.

Врач добавил, что чередование алкоголя с водой поможет избежать обезвоживания и облегчить утро.

Ранее невролог Анна Суша заявила, что отказ от курения и алкоголя помогают уменьшить риск инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

