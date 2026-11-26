Эколог объяснил появление опасных токсинов в озере Байкал
Если не предпринять меры по очистке озера Байкал, может измениться его видовое разнообразие и ухудшиться качество воды, сказал НСН Артем Акшинцев.
Цианобактерии появились в озере Байкал из-за обильного загрязнения водоема органическими веществами, общего изменения климата, а также устаревших очистных сооружений и коммуникаций на острове Ольхон. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.
В озере Байкал и водохранилищах Ангары обнаружили цианобактерии (сине-зелёные водоросли), вырабатывающие опасные токсины. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследование Лимнологического института СО РАН. Отмечается, что концентрация этих токсинов порой превышает допустимую даже в популярных у туристов местах. Акшинцев объяснил опасное загрязнение Байкала эвтрофикацией и общим изменением климата.
«Байкал зацвел из-за эвтрофикации, а также общего изменения климата и повышения температур. Эвтрофикация — это процесс, когда озеро загрязняется большим количеством органики. Сейчас растет количество жителей и сельхозхозяйств вдоль берегов Байкала, увеличивается применение гербицидов, пестицидов и удобрений, которые попадают в озеро. Сюда же добавляется органика из-за хозяйственно-бытовой деятельности. Кроме того, играет роль еще один фактор — массовый наплыв туристов на остров Ольхон. Инфраструктура не готова к этому в плане очистных сооружений и коммуникаций. Байкал действительно имеет высокую культурную и природную ценность, людям интересно посещать озеро, это массово поощряется. Однако нужно понимать, что инфраструктуру необходимо готовить, Байкал не справляется со столь высокими антропогенными нагрузками», — сказал Акшинцев.
Собеседник НСН также объяснил, как исправить сложившуюся ситуацию и что будет, если не предпринять никаких мер.
«Необходима перестройка уже давно устаревшей системы водоочистки для Иркутска и острова Ольхон. Коммуникации были построены еще в советские времена. Если не бороться с зацветанием Байкала, он утратит свой статус чистейшего озера. Более того, он его уже утрачивает: сказываются и последствия работы целлюлозно-бумажного комбината, и в целом результаты растущей антропогенной деятельности. Экосистема озера не справляется с очисткой: раньше там водились рачки, которые все это чистили, сейчас их количество стремительно падает. В целом это пока не самая большая проблема, но уже очень негативный звоночек, что экосистема меняется. Это приведет к тому, что изменится видовое разнообразие Байкала и качество воды», — добавил эколог.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой учредить в стране единый День Байкала и отмечать его на федеральном уровне.
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