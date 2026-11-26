Цианобактерии появились в озере Байкал из-за обильного загрязнения водоема органическими веществами, общего изменения климата, а также устаревших очистных сооружений и коммуникаций на острове Ольхон. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.

В озере Байкал и водохранилищах Ангары обнаружили цианобактерии (сине-зелёные водоросли), вырабатывающие опасные токсины. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследование Лимнологического института СО РАН. Отмечается, что концентрация этих токсинов порой превышает допустимую даже в популярных у туристов местах. Акшинцев объяснил опасное загрязнение Байкала эвтрофикацией и общим изменением климата.