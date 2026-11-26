Россия и Украина провели в Белоруссии очередной обмен телами погибших
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших. Как пишет РБК, об этом заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
Уточняется, что российская сторона передала Киеву 250 тел погибших военнослужащих, украинская сторона — 22 тела.
По информации агентства БелТА, очередной обмен состоялся в белорусском пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал, что обмены телами погибших военнослужащих дают родственникам возможность проводить их в последний путь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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