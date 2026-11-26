«Это очень тревожный сигнал, так как жилье недоступно тем, кто покупает жилье с помощью ипотеки. В силу высокой ключевой ставки и закрытия льготной ипотеки эконом-класс остался невостребованным. Поэтому делается ставка на проекты, которые могут купить люди, имеющие по тем или иным причинам полную сумму для покупки. И зачастую повышение класса проекта в рекламе – это еще один способ просто обосновать более высокую цену. Цена, к сожалению, постоянно повышается. Конечно, есть объективные причины роста цен. Но Москва, например, становится городом, где приобрести жилье могут только очень богатые люди. Для остальных людей остается аренда на рынке частного жилья, а там тоже цены растут. В любой момент арендодатель может пересмотреть цену или прекратить «договор». Это грустная история для молодых семей, для семей со средним достатком. Это касается крупных городов, Краснодарского края, например. В регионах премиальных покупателей не так много», - рассказала она.

В следующем году россиянам не стоит ждать снижения цен на жильё в новостройках, а чтобы купить квартиру с выгодой – нужно находиться в тренде политико-экономических новостей, сказала НСН президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

