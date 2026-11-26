Будет дефицит? В Госдуме увидели тревожный сигнал на рынке жилья
Светлана Разворотнева заявила НСН, что приобрести жилье в крупных городах могут только очень богатые люди.
Застройщикам в крупных городах выгоднее делать ставку на премиум-класс, поэтому доступного жилья становится все меньше, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.
В ноябре 2026 года впервые в истории первичного рынка Москвы больше всего проектов на стадии котлована относится к премиум-классу, рассказали участники рынка. Почти во всех таких комплексах средняя цена за 1 кв. м на старте превышает 800 тыс. рублей, а в некоторых случаях — 1,5 млн рублей. Если смещение фокуса девелоперов в премиум продолжится, предложение доступных новостроек будет сокращаться, считают эксперты, пишут «Известия». Разворотнева назвала это большой проблемой.
«Это очень тревожный сигнал, так как жилье недоступно тем, кто покупает жилье с помощью ипотеки. В силу высокой ключевой ставки и закрытия льготной ипотеки эконом-класс остался невостребованным. Поэтому делается ставка на проекты, которые могут купить люди, имеющие по тем или иным причинам полную сумму для покупки. И зачастую повышение класса проекта в рекламе – это еще один способ просто обосновать более высокую цену. Цена, к сожалению, постоянно повышается. Конечно, есть объективные причины роста цен. Но Москва, например, становится городом, где приобрести жилье могут только очень богатые люди. Для остальных людей остается аренда на рынке частного жилья, а там тоже цены растут. В любой момент арендодатель может пересмотреть цену или прекратить «договор». Это грустная история для молодых семей, для семей со средним достатком. Это касается крупных городов, Краснодарского края, например. В регионах премиальных покупателей не так много», - рассказала она.
В следующем году россиянам не стоит ждать снижения цен на жильё в новостройках, а чтобы купить квартиру с выгодой – нужно находиться в тренде политико-экономических новостей, сказала НСН президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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