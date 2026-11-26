«Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения», - указали в компании.

Об отключении электроэнергии по аналогичной причине рассказали также в «Севастопольэнерго»

Граждан призвали во избежание повреждений выключить электроприборы из сети «до нормализации ситуации».

Ранее 14 муниципалитетов в Луганской народной республике остались без света после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».