Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова
Отключение электроэнергии произошло в Крыму из-за аварии за пределами полуострове. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».
«Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения», - указали в компании.
Об отключении электроэнергии по аналогичной причине рассказали также в «Севастопольэнерго»
Граждан призвали во избежание повреждений выключить электроприборы из сети «до нормализации ситуации».
Ранее 14 муниципалитетов в Луганской народной республике остались без света после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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