«Сломали планы»: Российские войска взяли Марьинку под полный контроль
ВС РФ взяли под контроль Марьинку, откуда ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка. Путин поблагодарил военных и заявил, что взятие города дает армии большое преимущество.
Вооруженные силы России взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль. Об этом 25 декабря доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.
По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.
«Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад», — сказал он.
Путин согласился, что контроль над Марьинкой позволит отодвинуть боевые подразделения ВСУ и позволит российской армии «выходить на более широкий оперативный простор». Также глава государства отметил, что с 2014 года ВСУ создали в городе укрепрайон, построив большое количество железобетонных укреплений и ходов сообщения, а российским войскам удалось его «взломать». Путин подчеркнул, что участники взятия города достойны госнаград.
Позднее Владимир Путин позвонил командиру танкового батальона Александру Трошину, который принимал участие во взятии Марьинки. Военный в эфире «Первого канала» рассказал, что его телефонный разговор с Путиным состоялся после того, как он вышел из Марьинки и доложил командиру бригады, что город взят под контроль.
«Я был удивлен сильно, для меня это большая честь», - сказал Трошин.
ДЕЙСТВИЯ ВС РФ ПО ВЗЯТИЮ ГОРОДА
Как отметил Сергей Шойгу, весомый вклад во взятии Марьинки под контроль внесли военные 150-й Идрицко-Берлинской дивизии. Об их подвигах рассказывал с места событий военкор RT Влад Андрица.
Так, 4 октября украинская армия из последних сил держались за участок фронта на этом направлении, ВС РФ продолжали «давить» и прорывать сформированную ВСУ линию обороны. В середине ноября российская авиация регулярно работала по позициям ВСУ, а те, в свою очередь, забрасывали российских военных крупнокалиберными снарядами из минометов.
В первых днях декабря обстановка в Марьинке была по-прежнему крайне напряженной, работа по взятию города под контроль не останавливалась, бойцы из 103-го полка круглосуточно подавляли огневые точки ВСУ. В результате боев уже 10 декабря подразделения ВС РФ подняли российский флаг над Марьинкой, штурмовые группы закреплялись, усиливали позиции, а также вели разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка.
Заключительный этап взятия города под контроль начался 11 декабря, когда украинская армия пряталась под развалинами, а российские операторы беспилотников «выкуривали» ВСУ из разрушенных домов. А 18 декабря бойцы 103-го полка 150-й дивизии взяли штурмом опорник на краю Марьинки перед установкой флага.
Военкор Игорь Жданов 26 декабря показал репортаж из Марьинки. На кадрах хорошо виден масштаб разрушений. Сам город практически неузнаваем — он является примером наиболее страшных разрушений после ожесточенных боев.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РОССИИ
Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что Марьинка для Донецка с самого начала боевых действий была точкой, откуда ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы. Он отметил, что из Марьинки «прилетало» и в центр, и по окраинам, Петровский район постоянно находился под обстрелами.
«Марьинка, Пески и Авдеевка постоянно попадали в сводки ополчения, а потом и народной милиции, как районы, откуда противник бьет по мирным жителям», - сказал он.
По словам Поддубного, Марьинка была плацдармом, который ВСУ могли использовать для организации крупномасштабного наступления на Донецк.
«Россия, президент, Армия России, народ России эти планы сломали», - указал военкор и подчеркнул, что взятие города является огромным ударом по ВСУ.
В свою очередь военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что взятие Марьинки является большим успехом для российской армии. По его словам, дальше нужно бить туда, где ВСУ слабее.
«Если ВСУ за Курахово (город в Покровском районе Донецкой области – ред. НСН) не зацепятся, откатятся хорошо. Нам можно и вправо заворачивать в Краматорском направлении. Можно влево — на Угледар сверху», - сказал он.
До военного конфликта в Донбассе в 2014 году в Марьинке жили 10 тысяч человек. Бои за город шли в 2014–2015 годах, тогда населенный пункт остался под контролем Украины. После начала спецоперации бои за Марьинку продолжались с марта 2022 года. В декабре прошлого года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска контролируют населенный пункт на 70%, передает «Радиоточка НСН».
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