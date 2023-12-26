«Сломали планы»: Российские войска взяли Марьинку под полный контроль

Путин согласился, что контроль над Марьинкой позволит отодвинуть боевые подразделения ВСУ и позволит российской армии «выходить на более широкий оперативный простор». Также глава государства отметил, что с 2014 года ВСУ создали в городе укрепрайон, построив большое количество железобетонных укреплений и ходов сообщения, а российским войскам удалось его «взломать». Путин подчеркнул, что участники взятия города достойны госнаград.

Позднее Владимир Путин позвонил командиру танкового батальона Александру Трошину, который принимал участие во взятии Марьинки. Военный в эфире «Первого канала» рассказал, что его телефонный разговор с Путиным состоялся после того, как он вышел из Марьинки и доложил командиру бригады, что город взят под контроль.

«Я был удивлен сильно, для меня это большая честь», - сказал Трошин.

ДЕЙСТВИЯ ВС РФ ПО ВЗЯТИЮ ГОРОДА

Как отметил Сергей Шойгу, весомый вклад во взятии Марьинки под контроль внесли военные 150-й Идрицко-Берлинской дивизии. Об их подвигах рассказывал с места событий военкор RT Влад Андрица.

Так, 4 октября украинская армия из последних сил держались за участок фронта на этом направлении, ВС РФ продолжали «давить» и прорывать сформированную ВСУ линию обороны. В середине ноября российская авиация регулярно работала по позициям ВСУ, а те, в свою очередь, забрасывали российских военных крупнокалиберными снарядами из минометов.

В первых днях декабря обстановка в Марьинке была по-прежнему крайне напряженной, работа по взятию города под контроль не останавливалась, бойцы из 103-го полка круглосуточно подавляли огневые точки ВСУ. В результате боев уже 10 декабря подразделения ВС РФ подняли российский флаг над Марьинкой, штурмовые группы закреплялись, усиливали позиции, а также вели разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка.