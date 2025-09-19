Военблогера Романа Алехина признали иноагентом

Военблогера Роман Алёхин был признан иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В сообщении ведомства говорится, что Алёхин распространял фейки о решениях и политике органов публичной власти РФ, а также о российской армии.

Как пишет RT, в отношении «блогера проводится проверка в связи с возможным мошенничеством».

Также в перечень иноагентов были внесены медиапроект «Avtozak-LIVE», историк Сергей Эрлих, журналистка Елена Рыковцева и экс-координатор штаба Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы, запрещены в РФ) в Тюмени Иван Востриков.

Ранее Минюст признал иноагентами блогеров Анну Степанову и Владимира Смолина, а также богослова Сергея Говоруна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
