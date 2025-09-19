«Еще с советских времен повелось, что основные частоты находились в ведении Министерства обороны. При запуске различных технологий в России второго поколения, 3G, 4G и сейчас 5G у сотовых операторов всегда возникают определенные проблемы с частотой спектра. «Золотой диапазон» в технологии 5G позволяет создать покрытие наилучшим образом, минимизируя затраты и используя уже имеющееся активное оборудование, а не только базовые станции, которых еще нет в России. Вопрос с «золотым диапазоном» обсуждается уже больше трех лет, но всегда тормозился из-за того, что Минобороны было занято решением других вопросов. С нашей точки зрения, «золотой диапазон» в данном случае не является супер необходимым для Минобороны и спецслужб, иначе его просто никуда и никому бы не отдавали. Варианты связи, которые присутствуют на рынке, позволяют обеспечивать общение и в других технологиях», - рассказал он.

Также Кусков рассказал, почувствуют ли обычные пользователи ощутимую разницу между работой 5G на частотах «золотого диапазона».

«По идее, люди должны почувствовать это за счет того, что домовые характеристики на строительство будут ниже, чем в других частотах. Но здесь много нюансов, потому что пятое поколение будет строиться на отечественном оборудовании. Базовые станции, которые появятся, будут стоить дороже, чем импортные аналоги компаний, которые ушли из России. «Золотой диапазон» действительно хорош и операторам нужен. Вопрос только в том, что в итоге на операторов лягут затраты, а также в том, в каком размере они лягут на плечи простых пользователей», - подытожил он.

Ранее Кусков заявил НСН, что Россия отстает от мирового покрытия 5G на семь лет. По его словам, РФ не может развиваться отстраненно от мира или сразу перепрыгнуть с 4G на 6G.

