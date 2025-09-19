Драгунский рассказал, от чего на самом деле должна защищать цензура
Цензура не должна защищать подростков от бранных слов - ее цель обеспечить безопасность государства, если в тексте разболтали лишнее, заявил НСН Денис Драгунский.
Цензура должна ограничиться только защитой государственной или военной тайны. Об этом НСН рассказал филолог и писатель Денис Драгунский.
В идеальном мире цензура защищает читателя от пошлости и безвкусицы, заявила ТАСС российская прозаик Татьяна Устинова. Так же она отметила, что запреты литературы бессмысленны, потому что тексты все равно дойдут до читателя благодаря самиздату. Драгунский согласился, но с большой оговоркой.
«Я согласен с этим, но только с оговоркой «в идеальном мире». Понимаете, если мир идеален, и цензор тоже идеален, то тогда, наверное, это возможно. А если мир неидеален и цензор неидеален и подвержен личным вкусам, например, какой-то текущей конъюнктуре, или желанием угодить начальству, то литература не защищается. Что такое идеальный мир? Это, прежде всего, когда все друг друга любят. Это Царство Божие на земле: когда все люди ходят с крылышками за спиной, кушают травку, никто никого не то что не обижает, а вообще даже не думает плохо. Цензура должна защищать военную и государственную тайну. Я так считаю. Вот на этом она должна остановиться. А не защищать 16-летних людей от слова «****» (обозначение ягодиц, - Прим. НСН). Если человек выбалтывает в своем романе расположение каких-нибудь ракетных частей - это лишние вещи, которые идут под грифом «секретно». Вот тогда цензура работает не во благо граждан, а во благо государства, а, следовательно, и каждого отдельного гражданина», - рассказал он.
Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой завил, что возрождение в России института цензуры невозможно, так как для этого нужно было бы воссоздать Советский Союз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
