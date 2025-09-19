По его словам, решения об отзывных кампаниях принимают сами производители после серии обращений владельцев авто.

«Если такая кампания проводится, значит, потребители, эксплуатирующие этот автомобиль, обращались к дилерам. С этими проблемами разбирался инженер по гарантии, после чего компанией было принято провести отзывную кампанию. Это не самая большая отзывная кампания. Бывали случаи, когда отзывали гораздо большее машин. Небольшое количество авто, подлежащих отзыву говорит о том, что дефект был обнаружен в автомобилях с определенным ВИН-номером. Дело не в конкретной модели», — заключил эксперт.

Ранее Хайцеэр рассказал НСН, что при покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на кузов, уровень покраски и проверить автомобиль по базе данных.

