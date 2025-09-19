Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza
Глава издательского дома News Media Арам Габрелянов заявил РБК, что приобрёл Telegram-канал Baza.
По его словам, он «купил на себя 100 процентов долю», отметив, что Telegram-канал не станет частью News Media Holding. Сумму сделки бизнесмен назвать отказался.
Габрелянов также отметил, что решение о покупке было принято давно и никак не связано с уголовным делом о даче взяток группой лиц сотрудникам полиции против сотрудников Baza.
Ранее гавреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
