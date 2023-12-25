Путин повысил через звание до майора военного, участвовавшего во взятии Марьинки

В ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Путин поручил главе ведомства представить предложения о награждении военнослужащих, отличившихся при взятии Марьинки. Он добавил, что имена многих, в том числе командира батальона Трошина, можно назвать сразу.

Шойгу отметил, что Трошин — старший лейтенант на подполковничьей должности, и предложил повысить военного до капитана. В ответ на это Путин напомнил, что президент может лично внести поправку в положение о прохождении воинской службы, и поручил министру внести предложение о присвоении Трошину звания майора.

Напомним, Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки 25 декабря.

