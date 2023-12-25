Путин повысил через звание до майора военного, участвовавшего во взятии Марьинки

Российский лидер Владимир Путин повысил через звание до майора участвовавшего во взятии Марьинки (ДНР) военнослужащего Александра Трошина. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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В ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Путин поручил главе ведомства представить предложения о награждении военнослужащих, отличившихся при взятии Марьинки. Он добавил, что имена многих, в том числе командира батальона Трошина, можно назвать сразу.

Шойгу отметил, что Трошин — старший лейтенант на подполковничьей должности, и предложил повысить военного до капитана. В ответ на это Путин напомнил, что президент может лично внести поправку в положение о прохождении воинской службы, и поручил министру внести предложение о присвоении Трошину звания майора.

Напомним, Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки 25 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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