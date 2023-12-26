По его словам, освобождение Марьинки позволило отодвинуть Вооруженные силы Украины, которые из этого населенного пункта обстреливали мирных жителей Донбасса. Как считает эксперт, Запад не будет поднимать тему освобождения Марьинки или «преуменьшать проблему».

Политолог сравнил освобождение Марьинки с освобождениями Мариуполя, «Азовстали», а также Артемовска.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

