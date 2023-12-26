Политолог Светов: Марьинка – символ выполнения задач по освобождению ДНР и ЛНР

Освобождение российской армией Марьинки является символом выполнения поставленных целей и задач по освобождению всей территории ДНР и ЛНР, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на политолога Юрия Светова.

Военкор: Марьинка полностью освобождена ВС РФ

По его словам, освобождение Марьинки позволило отодвинуть Вооруженные силы Украины, которые из этого населенного пункта обстреливали мирных жителей Донбасса. Как считает эксперт, Запад не будет поднимать тему освобождения Марьинки или «преуменьшать проблему».

Политолог сравнил освобождение Марьинки с освобождениями Мариуполя, «Азовстали», а также Артемовска.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраина

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