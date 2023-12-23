Командир ВСУ: Конфликт России и Украины закончится переговорами
Противостояние России и Украины завершится за столом переговоров, как любой конфликт в мире, считает начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар. Его цитирует издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
При этом украинский военный заявил, что 2024-й год окажется тяжелее, чем 2023-й и 2022-й «вместе взятые».
«Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», — заявил Василий Самовар.
По его мнению, Киев не обладает необходимыми финансовыми и мобилизационными ресурсами, как у России.
Украинский командир также призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов отвел на мобилизацию полумиллиона человек в ряды ВСУ год. Его слова приводит телеканал «Рада».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru