Командир ВСУ: Конфликт России и Украины закончится переговорами

При этом украинский военный заявил, что 2024-й год окажется тяжелее, чем 2023-й и 2022-й «вместе взятые».

«Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», — заявил Василий Самовар.

По его мнению, Киев не обладает необходимыми финансовыми и мобилизационными ресурсами, как у России.



Украинский командир также призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов отвел на мобилизацию полумиллиона человек в ряды ВСУ год. Его слова приводит телеканал «Рада».



