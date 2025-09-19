От «Тани» до «Белой гвардии»: Что ждет москвичей в новом театральном сезоне
Женовач продолжит исследовать Чехова, Прикотенко займется «Анной Карениной», а Михалков перенесет события фильма «Без свидетелей» на сцену.
Вахтанговский театр: ставка на собственные силы
Московские театры объявили свои планы на предстоящий театральный сезон. При этом далеко не все из них смогли заполучить себе известных режиссеров, одно имя которых в афише собирает полный зрительный зал. Кому-то пришлось сделать ставку на молодых и начинающих.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Ольга Галахова выбрали наиболее перспективные премьерные постановки нового сезона.
В этот раз одними из последних в Москве сбор труппы провели в Вахтанговском театре, на котором главный режиссер Анатолий Шульев и директор Кирилл Крок рассказали о предстоящих постановках. Задержка была связана с масштабными гастролями в Китае, которые продолжались с 28 августа по 14 сентября. А уже 24 сентября в «Арт-кафе» режиссер Павел Сафонов представит первую премьеру - спектакль «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя. Второй премьерой станет постановка главного режиссера театра Анатолия Шульева «Первая любовь последнего года» по роману «Перекрёсток» Юрия Слепухина. Первый показ запланирован на 8 ноября на Симоновской сцене. В постановке Шульева, но у же на основной сцене в апреле выйдет еще одна премьера - спектакль «Блеск и пепел» по пьесе Сергея Плотова. Также в планах театра на этот сезон постановки «Ромео и Джульетта» в постановке Олега Долина, «Фауст», режиссером которого станет Андрей Тимошенко, пьеса Алексея Арбузова «Таня», над которой поработает Сергей Потапов, сценическим воплощением романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» займется Юрий Титов, а «Мэри Поппинс» поставит на Симоновской сцене Ольга Субботина. Кроме того, было объявлено, что режиссёр Владимир Иванов начнет работу над спектаклем, название которого будет заявлено позже. 3 ноября на Основной сцене Театра Вахтангова состоится праздничный вечер, посвящённый юбилею народной артистки России Юлии Рутберг.
Директор театра Кирилл Крок на сборе труппы заявил, что в этом театральном сезоне решено было сделать ставку на собственные силы.
Крок: «Вахтанговский театр, по традиции, опирается на силы своей труппы. Так мы жили, так живем сейчас. Мы не будем приглашать звезд со стороны ради медийного эффекта: мы счастливы, имея в труппе наших звезд первой величины – представителей вахтанговской школы; и мы продолжим собирать под нашей крышей щукинских выпускников. Наша позиция в том, чтобы вести наш коллектив не по пути антрепризы, а по пути русского репертуарного театра. Это мы твердо усвоили от наших отцов-основателей», - подчеркнул он.
Синтин: «В Вахтанговском театре, конечно, много выдающих, талантливых и известных актеров. В этом плане я готов согласится с Кроком, но в плане режиссуры обойтись только своими силами, боюсь, не получится. Публика привыкла за то время, когда в этом театре работали такие мастера, как Римас Туминас и Юрий Бутусов, что в Вахтанговском театре ставят спектакли, которые затем обсуждает вся театральная Москва. Привыкла и к тому, что это один из ведущих театров страны. Теперь же крупных режиссеров в его афише нет».
Продолжение чеховского цикла и «Анна Каренина» в Малом
О премьерных постановках в других московских театрах, которые нельзя пропустить, рассказала театральный критик Ольга Галахова.
Галахова: «Мне всегда чрезвычайно интересно, как мыслит, что думает Сергей Васильевич Женовач. И в этом предстоящем сезоне, интересно продолжение его чеховского цикла. В этом году театр представит «Чехов. Иванов. Слова, слова, слова». И что еще интересно, Женовач заявил спектакль по пьесе Александра Галина «Дыра». Это одна из первых пьес, если не самая первая, известного драматурга, но интересен в данном случае мне не столько Галин, сколько обращение Женовача к Галину», - отметила театральный критик.
Среди других премьер Галахова выделила работы Николая Рощина, Дениса Азарова и «Чайку» в постановке Юрия Бутусова, которую восстановят в «Сатириконе».
Галахова: «Мне кажется, что название «Дон Кихот. Инсценировка Михаила Булгакова» в постановке Николая Рощина в Театре наций тоже вызовет определенный интерес. Также интересна будет и премьера пьесы Саши Соколова «Школа для дураков», которая состоится на малой сцене Московского художественного театра. Последняя такая впечатляющая работа была поставлена Андреем Могучим в Балтийском доме, но с тех пор утекло много воды. И вот представитель нового поколения режиссеров Денис Азаров обращается к тексту Саши Соколова. Тем, кто видел замечательный спектакль Могучего, будет интересно сравнить. Тем, кто не видел, интересно будет посмотреть, как материализуется непростая проза Саши Соколова на сценических подмостках. На сборе труппы театра «Сатирикон» его художественный руководитель Константин Райкин объявил о планах восстановить спектакль «Чайка» Юрия Батусова. Мне кажется, это очень благородно, важно и нужно. Спектакль всегда шел при неизменных аншлагах и интересе публики. И в год, когда мы потеряли такого значительного режиссера, это такой знак памяти. Я думаю, что все те, кто видел спектакль ни по одному, ни по второму, а то и ни по третьему разу, конечно, придут еще раз на один из самых сильных спектаклей Юрия Николаевича Бутусова», - подчеркнула Галахова.
Отдельно театральный критик остановилась на премьерах Малого театра.
«Особый мой интерес вызвал спектакль «Анна Каренина» в постановке Андрея Прикотенко. Я видела «Анну Каренину», которую он поставил в Новосибирске. И мне очень интересно, как произойдет встреча режиссера, мыслящего категориями современного, порой радикального театра, с традиционным Малым театром и его замечательной труппой. И также интересно было бы посмотреть, как поставит главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский спектакль «Белая гвардия»», - добавила Галахова.
Синтин: «Полностью соглашусь с мнением Ольги Галаховой, но дополню этот список также постановкой Саввы Савельева в Театре имени Ермоловой «Чуковский» с Данилой Козловским в главной роли, спектаклем «Гамлет» в МХТ имении А. П. Чехова в постановке Андрея Гончарова, где роль принца датского исполнит Юра Борисов. Евгений Каменькович только, что выпустил спектакль «4 дня в 25 кадре» – так называется новая пьеса Оли Мухиной, написанная специально для «Мастерской Петра Фоменко». Интересен и актерский дуэт Михаила Ефремова и Анны Михалковой в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей» в «Мастерской 12». Думаю, всё это стоит непременно увидеть».
