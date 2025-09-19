От «Тани» до «Белой гвардии»: Что ждет москвичей в новом театральном сезоне

1

Московские театры объявили свои планы на предстоящий театральный сезон. При этом далеко не все из них смогли заполучить себе известных режиссеров, одно имя которых в афише собирает полный зрительный зал. Кому-то пришлось сделать ставку на молодых и начинающих.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Ольга Галахова выбрали наиболее перспективные премьерные постановки нового сезона.

В этот раз одними из последних в Москве сбор труппы провели в Вахтанговском театре, на котором главный режиссер Анатолий Шульев и директор Кирилл Крок рассказали о предстоящих постановках. Задержка была связана с масштабными гастролями в Китае, которые продолжались с 28 августа по 14 сентября. А уже 24 сентября в «Арт-кафе» режиссер Павел Сафонов представит первую премьеру - спектакль «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя. Второй премьерой станет постановка главного режиссера театра Анатолия Шульева «Первая любовь последнего года» по роману «Перекрёсток» Юрия Слепухина. Первый показ запланирован на 8 ноября на Симоновской сцене. В постановке Шульева, но у же на основной сцене в апреле выйдет еще одна премьера - спектакль «Блеск и пепел» по пьесе Сергея Плотова. Также в планах театра на этот сезон постановки «Ромео и Джульетта» в постановке Олега Долина, «Фауст», режиссером которого станет Андрей Тимошенко, пьеса Алексея Арбузова «Таня», над которой поработает Сергей Потапов, сценическим воплощением романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» займется Юрий Титов, а «Мэри Поппинс» поставит на Симоновской сцене Ольга Субботина. Кроме того, было объявлено, что режиссёр Владимир Иванов начнет работу над спектаклем, название которого будет заявлено позже. 3 ноября на Основной сцене Театра Вахтангова состоится праздничный вечер, посвящённый юбилею народной артистки России Юлии Рутберг.

Директор театра Кирилл Крок на сборе труппы заявил, что в этом театральном сезоне решено было сделать ставку на собственные силы.

Крок: «Вахтанговский театр, по традиции, опирается на силы своей труппы. Так мы жили, так живем сейчас. Мы не будем приглашать звезд со стороны ради медийного эффекта: мы счастливы, имея в труппе наших звезд первой величины – представителей вахтанговской школы; и мы продолжим собирать под нашей крышей щукинских выпускников. Наша позиция в том, чтобы вести наш коллектив не по пути антрепризы, а по пути русского репертуарного театра. Это мы твердо усвоили от наших отцов-основателей», - подчеркнул он.

Синтин: «В Вахтанговском театре, конечно, много выдающих, талантливых и известных актеров. В этом плане я готов согласится с Кроком, но в плане режиссуры обойтись только своими силами, боюсь, не получится. Публика привыкла за то время, когда в этом театре работали такие мастера, как Римас Туминас и Юрий Бутусов, что в Вахтанговском театре ставят спектакли, которые затем обсуждает вся театральная Москва. Привыкла и к тому, что это один из ведущих театров страны. Теперь же крупных режиссеров в его афише нет».

