Россияне за год потратили на билеты на концерты миллиард рублей

Функция покупки билетов появилась на сервисе год назад благодаря партнерству с «Яндекс Афишей».

Среди популярных событий, на которые чаще всего покупались билеты, стадионные шоу Басты и Macan, а также выступления артистов с высокой долей суперфанов на стриминге: OG Buda (около 40% суперфанов), SALUKI и группа «Дайте танк (!)» (почти 30% суперфанов).

Уточняется, что на рост вовлеченных зрителей и посещаемости концертов влияет выпуск нового музыкального материала и дополнительные механики продвижения. К примеру, инди-группа «Дайте танк (!)» собрала полный зал «VK Stadium» два раза подряд после премьеры первого за пять лет альбома «Хрупко (!)».

Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что общая инфляция, завышенные требования артистов по гонорарам, а также изолированность российского рынка исполнителей привели к росту цен на билеты с начала 2025 года на 10-15%.

