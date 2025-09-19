Дима Билан допустил сотрудничество «Интервидения» и «Евровидения»

Говоря о потенциале для международного обмена и расширения культурных связей, он допустил, что «когда-нибудь сделаем совместно что-нибудь с «Евровидением».

«Хорошо, что «Интервидение» возродили, нужно вкладываться в него максимально», - заключил исполнитель.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать «Интервидение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».