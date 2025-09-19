Дима Билан допустил сотрудничество «Интервидения» и «Евровидения»
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в будущем может сотрудничать с другими крупными музыкальными ивентами. Об этом ТАСС заявил заслуженный артист РФ Дима Билан.
Говоря о потенциале для международного обмена и расширения культурных связей, он допустил, что «когда-нибудь сделаем совместно что-нибудь с «Евровидением».
«Хорошо, что «Интервидение» возродили, нужно вкладываться в него максимально», - заключил исполнитель.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать «Интервидение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне за год потратили на билеты на концерты миллиард рублей
- Дима Билан допустил сотрудничество «Интервидения» и «Евровидения»
- От «Тани» до «Белой гвардии»: Что ждет москвичей в новом театральном сезоне
- Немецкий политолог обвинил Мерца в выводе бюджета за рубеж
- Автовладельцам раскрыли, какие Geely попадают под отзывную кампанию
- Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza
- «Для бедных вкусом»: Продюсер REFLEX рассказал, что TikTok сделал из музыканта чучело
- Военблогера Романа Алехина признали иноагентом
- Драгунский рассказал, от чего на самом деле должна защищать цензура
- Дамоклов меч и вакханалия: В Союзе потребителей поддержали ужесточение мер за просрочку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru