«Для бедных вкусом»: Продюсер REFLEX рассказал, что TikTok сделал из музыканта чучело
Современные технологии выхолостили у песен смыслы, заявил НСН Вячеслав Тюрин.
Социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки, однако это плачевным образом сказалось на качестве, заявил НСН в комментарии композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин.
Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев высказал мнение, что TikTok стал основным инструментом продвижения музыки и платформой для креативных экспериментов. Он заявил ТАСС, что соцсеть позволяет музыке развиваться и зарабатывать без помощи традиционных медиа.
«Других же нет инструментов, которые столь эффективно работают, поэтому TikTok. Это должно быть стыдно нам, потому что TikTok закрыт, а мы все равно все туда лезем, потому что наши отечественные производители так и не смогли ничего толкового сделать. Единственное, что сейчас делает лейбл, когда к нему приходит новый артист, он говорит: хорошо, я тебя возьму, давай мы сейчас запустим в ТикТок и посмотрим, что там у тебя будет. По сути, это все равно, что бросить наживку в океан и посмотреть, что будет. Таковы сейчас правила игры», - отметил собеседник НСН.
При этом, по словам Вячеслава Тюрина, гонка за успехом резко снизила качество музыкального материала.
«Раньше у всех TikTok-артистов была порочная практика - они должны были раз в две недели выпускать новый сингл. Понятно, что о качестве даже речи быть не может. Но сейчас, с приходом нейросетей очень многие начинают сваливать креатив на компьютер, и получают достаточно достойный какой-то инструментальный продакшн. Какой результат? Как я однажды сказал, бедно сделанная музыка годится только для бедных вкусом. Люди, которые бедны вкусом, или, допустим, у него вкус еще не сложился, как у школьников, потребляют этот суррогат. До 80% песен, которые были сделаны с 2020 года, можно назвать цифровым мусором. Кто сейчас уже вспомнит там песню «Я в моменте» или еще что-нибудь? Только, когда соответствующая картинка клея «Момент» нарисована», - пояснил продюсер.
Он также констатировал, что сейчас музыка находится в определенном творческом тупике.
«Современный человек уже не понимает даже, что там может выстрелить. Всё, в принципе, настолько вторично и третично уже, что просто смешно слушать. Слишком много инструментов стало и для того, чтобы ее делать, и для того, чтобы продвигать. В продвижении тоже проблема, потому что эффективных инструментов-то и нет. Яндекс все никак не может наладить свою систему, она сбоит, ты не можешь вообще ничего, нормально вложиться в рекламу, этого механизма даже нет. То есть из музыканта сделали какое-то чучело», - посетовал Вячеслав Тюрин.
При этом он подчеркнул, что в песне «всё должно быть прекрасно».
«В песне же все поровну должно быть, там нет неважных моментов. Если ты где-то не дотянул, она уже либо не живет, либо хитом не становится, либо становится хитом, но потом не живет. Дальше важна смысловая нагрузка. Если человек плохо учится, если он не читает литературу, он не сможет текст написать достойный, у него просто не хватит словарного запаса. А тот текст, который он напишет, будет нравиться, соответственно, только его же, так сказать, «собратьям». Она выстрелит на уровне себе подобных, но дальше не пойдет. Вы же видите, какой колоссальный взлет у артистов 2000-х, это же не просто так. Например, Татьяна Буланова. В её песнях был текст, страдание русское и так далее», - подытожил собеседник НСН.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно статистике, жители России все чаще стали слушать музыку во время выполнения рабочих задач. Число прослушиваний треков в будние дни увеличилось на 46% за год. Психолог Екатерина Каталина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что музыка помогает расслабиться только при рутинной работе, в противном случае она может навредить продуктивности и психике.
