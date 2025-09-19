Социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки, однако это плачевным образом сказалось на качестве, заявил НСН в комментарии композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин.

Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев высказал мнение, что TikTok стал основным инструментом продвижения музыки и платформой для креативных экспериментов. Он заявил ТАСС, что соцсеть позволяет музыке развиваться и зарабатывать без помощи традиционных медиа.

«Других же нет инструментов, которые столь эффективно работают, поэтому TikTok. Это должно быть стыдно нам, потому что TikTok закрыт, а мы все равно все туда лезем, потому что наши отечественные производители так и не смогли ничего толкового сделать. Единственное, что сейчас делает лейбл, когда к нему приходит новый артист, он говорит: хорошо, я тебя возьму, давай мы сейчас запустим в ТикТок и посмотрим, что там у тебя будет. По сути, это все равно, что бросить наживку в океан и посмотреть, что будет. Таковы сейчас правила игры», - отметил собеседник НСН.