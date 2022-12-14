Сил хватит: В Госдуме назвали условия наступления на Одессу и Чернигов
Прошедшая частичная мобилизация поможет российским войскам в наступательных операциях, отметил в эфире НСН депутат Виктор Водолацкий.
Для будущего наступления на Чернигов и Одессу российской армии хватит сил, скоро все 300 тысяч мобилизованных войдут в действующие войска, а военно-промышленный комплекс обеспечит армию всем необходимым вооружением, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с НСН.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что чтобы обеспечить безопасность ДНР, ВСУ придется отодвинуть на расстояние, с которого поставляемое Западом оружие не достанет до территории республики. При этом, по его словам, в будущем встанет вопрос взятия под контроль Одессы и Чернигова.
«С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет, которые необходимы для успешной работы по объектам националистов и наемников. Думаю, что в ближайшее время как раз и произойдет эта формула, которую определил президент. Те 300 тысяч, которые проходят обучение, они наработают боевое слаживание и войдут в действующие войска. А военно-промышленный комплекс обеспечит наши войска всем необходимым вооружением и ресурсами», - сказал НСН Водолацкий.
Он отметил, что перед Россией стоит задача защитить все свои территории, «начиная от Херсона». По словам Водолацкого, если НАТО поставит на Украину ракеты дальностью 500 километров, то российские войска будут отодвигать их на такое же равное расстояние.
«Денис Владимирович все правильно сказал, эту мысль я озвучивал еще в сентябре неоднократно. Если НАТО и англосаксы начнут поставлять оружие дальностью 300 километров, значит мы должны отодвинуть их и уничтожить в полосе 300 километров. Если это будут ракеты на радиус 500 километров, то это их желания и наши возможности. Значит, мы будем отодвигать их на расстояние 500 километров. Наша задача – обеспечить безопасность всех наших территорий, начиная от Херсона, заканчивая территориями ДНР и ЛНР. Наша задача выполнить то, что определил президент России – это денацификация и демилитаризация Украины. Это задача номер один, сюда входит полностью вся территория вместе с русскими городами», - указал собеседник НСН.
Кроме того, депутат рассказал, что после того, как Соледар, Авдеевка, Артемовск и Красноармейск окажутся под контролем российских войск, армия сможет выйти на границы Днепропетровской области.
«Два дня на территории Красно-Лиманского и Купянского направлений идут дожди. Учитывая, что там прекрасный чернозем, БТР и танки стоят на месте. Но даже при такой ситуации тот же знаменитый шестой гвардейский казачий полк каждый день освобождает по переулку, по улице Соледара. Среди городов неонацисты сделали мощные укрепрайоны. Но уже на сегодняшний день больше половины Соледара освобождена. Думаю, что не за горами момент, когда мы его полностью освободим. В первую очередь надо завершить операцию в Соледаре и Авдеевке, плюс захватить Артемовск и отрезать доставку вооружений и техники ВСУ, и естественно направление на Красноармейск. Когда мы это все сделаем, тогда выйдем на границы Днепропетровской области», - резюмировал Водолацкий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями и в ближайшем будущем дойдут до Одессы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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