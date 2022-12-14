Сил хватит: В Госдуме назвали условия наступления на Одессу и Чернигов

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что чтобы обеспечить безопасность ДНР, ВСУ придется отодвинуть на расстояние, с которого поставляемое Западом оружие не достанет до территории республики. При этом, по его словам, в будущем встанет вопрос взятия под контроль Одессы и Чернигова.

«С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет, которые необходимы для успешной работы по объектам националистов и наемников. Думаю, что в ближайшее время как раз и произойдет эта формула, которую определил президент. Те 300 тысяч, которые проходят обучение, они наработают боевое слаживание и войдут в действующие войска. А военно-промышленный комплекс обеспечит наши войска всем необходимым вооружением и ресурсами», - сказал НСН Водолацкий.

Он отметил, что перед Россией стоит задача защитить все свои территории, «начиная от Херсона». По словам Водолацкого, если НАТО поставит на Украину ракеты дальностью 500 километров, то российские войска будут отодвигать их на такое же равное расстояние.