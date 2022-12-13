Минобороны: Российские войска отразили контрнаступление ВСУ в направлении Павловки

Российские военные сорвали контратаку сил ВСУ в направлении села Павловка, что находится к югу от Донецка. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 декабря.

Минобороны: Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении

По его словам, российским войскам удалось ликвидировать до 50 украинских военнослужащих. Также сообщается об уничтожении трех боевых бронированных машин и трех пикапов противника.

Конашенков отметил, что за прошедшие сутки российская армия отразила три контратаки ВСУ на донецком направлении, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих.

Также официальный представитель Минобороны рассказал об успешном пресечении российскими военными контратак трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. В ходе столкновения были уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о скором освобождении города Угледара (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРоссияМинобороны РФ
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