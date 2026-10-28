«Рособоронэкспорт» передал Эфиопии первую партию истребителей Су-35

При этом он отметил, что Россия взаимодействует и со многими другими африканскими странами.

«Более 30% от портфеля заказов «Рособоронэкспорта» сегодня - это страны Африки... Мы открыты к диалогу и используем все те возможности, которые предоставляет нам промышленность», - подчеркнул Михеев.

Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили о заключении первых контрактов на экспорт истребителей Су-57, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

