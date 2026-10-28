«Рособоронэкспорт» передал Эфиопии первую партию истребителей Су-35

Входящий в состав «Ростеха» госкомпания «Рособоронэкспорт» передала Военно-воздушным силам Эфиопии первую партию многоцелевых истребителей Су-35. Об этом ИС «Вести» заявил гендиректор организации Александр Михеев.

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При этом он отметил, что Россия взаимодействует и со многими другими африканскими странами.

«Более 30% от портфеля заказов «Рособоронэкспорта» сегодня - это страны Африки... Мы открыты к диалогу и используем все те возможности, которые предоставляет нам промышленность», - подчеркнул Михеев.

Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили о заключении первых контрактов на экспорт истребителей Су-57, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ИстребителиРособоронэкспортЭфиопияРоссияСу-35

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