«Самые популярные услуги в автосервисах за последние три года подорожали в среднем в 2,5 раза. В 2023 году замена моторного масла на самых популярных в нашей стране автомобилях обходилась в 1,5 тысячи рублей, а сейчас цена приближается к трем‑четырем тысячам. Диагностика подвески стоила 500 рублей, сейчас — две тысячи рублей. Сегодня оригинальные автозапчасти стоят примерно в два раза дороже, чем в 2023 году», — указал Рудяев.

Владение автомобилем сегодня требует все больших финансовых вложений — цены растут буквально по всем статьям: от топлива до запчастей и сервисных работ. По данным Росстата, динамика удорожания горючего остается выраженной: с начала года к 13 июля 2026‑го бензин прибавил в цене 16,4%, а дизтопливо — 18%. Особенно показателен недельный срез: в период с 7 по 13 июля стоимость бензина поднялась еще на 2,3%.

На фоне этого автосервисный сегмент сталкивается с собственными вызовами: рынок испытывает дефицит квалифицированных специалистов, из‑за чего ставки на их работу продолжают увеличиваться.



Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сказал в пресс-центре НСН, что профильные сервисы и обычные граждане жалуются на сложности с обслуживанием китайских автомобилей, эта проблема становится все более актуальной.

