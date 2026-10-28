«Я думаю, что из Интерпола в Россию никто не поедет забирать автомобиль. Но их можно бы было менять баш на баш. То есть, они нашли у себя угнанную у нас машину, мы у себя, и потом по стоимости меняем. Только так, я считаю, нужно обмен осуществлять такими машинами», – поделился Пашкин.

По словам эксперта, большинство краденных машин попадает в Россию через Казахстан и Белоруссию. В России их пытаются продать или разобрать на запчасти.

Помимо тех авто, которые попали в РФ из недружественных стран, есть еще одна категория автомобилей: те, что были украинскими, но оказались в России вследствие появления «новых территорий» в результате СВО. Ранее в МВД сообщали, что такие машины украинские власти нередко объявляют в розыск по линии Интерпола, из-за чего зарегистрировать их было невозможно. Новый закон, в случае его принятия, эту ситуацию исправит.

«То, что с попало к нам с Украины, это – в доход государства. Их запросто можно приходовать, продавать или использовать в служебных целях», – считает Пашкин, имея в виду те автомобили, которые стали «российскими» без хозяев.

Ранее управляющий директор продукта «Автотека» Андрей Тумкин рассказал НСН, почему россияне стали чаще интересоваться историей автомобиля перед покупкой.

