«Баш на баш»: Как вернуть украденный автомобиль из недружественной страны
Сотрудники Интерпола не приедут в Россию, чтобы забрать числящийся в розыске автомобиль, заявил Михаил Пашкин.
Оказавшиеся в России автомобили из недружественных стран нужно менять на машины, украденные в РФ и попавшие в эти страны, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект, разрешающий МВД регистрировать автомобили в розыске у Интерпола по инициативе недружественных стран. Как пишет «Коммерсант», замглавы МВД Игорь Зубов пояснил, что такая машина получит номера, а МВД уведомит Интерпол. Инициатор розыска сможет запросить документы, приехать или прислать их. По словам замминистра, это нужно, чтобы автомобили не простаивали годами в отделах полиции.
Михаил Пашкин рассказал, что пока не понимает, кто в действительности будет ездить на таких автомобилях, но увидел в этом возможность обменивать их на угнанные в России машины и перевезенные в недружественные страны.
«Я думаю, что из Интерпола в Россию никто не поедет забирать автомобиль. Но их можно бы было менять баш на баш. То есть, они нашли у себя угнанную у нас машину, мы у себя, и потом по стоимости меняем. Только так, я считаю, нужно обмен осуществлять такими машинами», – поделился Пашкин.
По словам эксперта, большинство краденных машин попадает в Россию через Казахстан и Белоруссию. В России их пытаются продать или разобрать на запчасти.
Помимо тех авто, которые попали в РФ из недружественных стран, есть еще одна категория автомобилей: те, что были украинскими, но оказались в России вследствие появления «новых территорий» в результате СВО. Ранее в МВД сообщали, что такие машины украинские власти нередко объявляют в розыск по линии Интерпола, из-за чего зарегистрировать их было невозможно. Новый закон, в случае его принятия, эту ситуацию исправит.
«То, что с попало к нам с Украины, это – в доход государства. Их запросто можно приходовать, продавать или использовать в служебных целях», – считает Пашкин, имея в виду те автомобили, которые стали «российскими» без хозяев.
Ранее управляющий директор продукта «Автотека» Андрей Тумкин рассказал НСН, почему россияне стали чаще интересоваться историей автомобиля перед покупкой.
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