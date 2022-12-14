Пушилин заявил о необходимости освободить Одессу и Чернигов
Одессу и Чернигов необходимо взять под контроль российских сил. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Как отметил политик, сейчас «мы сконцентрированы для освобождения Донецкой народной республики». Однако, учитывая поставки вооружения Киеву и действия Запада, для обеспечения безопасности ДНР и жителей региона необходимо отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он «не смог доставать до наших населенных пунктов», отмечает телеканал «360».
«Если брать другие русские города - Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — указал Пушилин.
При этом врио главы ДНР отметил, что сейчас говорить о сроках выполнения такой задачи «неправильно», пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- Глава Минобороны Финляндии станет первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком
- Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
- Депутат Гурулев: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией
- Пушилин: В ДНР мобилизацию не проводят и не планируют
- В ЛНР заявили, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении
- Пушилин заявил о необходимости освободить Одессу и Чернигов
- В Воронежской области автобус столкнулся с военным тягачом
- СМИ: ВСУ выдали себя светом фонариков и попали под удар российских разведчиков
- Кличко сообщил о взрывах в центре Киева
- Торгпред РФ: Финляндия продолжает импортировать СПГ из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru