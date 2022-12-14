Пушилин заявил о необходимости освободить Одессу и Чернигов

Одессу и Чернигов необходимо взять под контроль российских сил. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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Как отметил политик, сейчас «мы сконцентрированы для освобождения Донецкой народной республики». Однако, учитывая поставки вооружения Киеву и действия Запада, для обеспечения безопасности ДНР и жителей региона необходимо отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он «не смог доставать до наших населенных пунктов», отмечает телеканал «360».

«Если брать другие русские города - Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — указал Пушилин.

При этом врио главы ДНР отметил, что сейчас говорить о сроках выполнения такой задачи «неправильно», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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