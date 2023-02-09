«Истребители и дальнобойные ракеты»: Как визит Зеленского в Лондон изменит ход СВО
Украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты, обсуждалась поставка Киеву дальнобойного оружия. Военные эксперты опасаются эскалации конфликта, Россия обещает все уничтожить.
8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон, это его вторая зарубежная поездка с начала спецоперации - в конце прошлого года Зеленский побывал в Вашингтоне, после чего США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины.
На этот раз Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III, а также посетил тренировочные лагеря, где проходят обучение украинские военные. Из Лондона президент Украины направился в Париж для переговоров с Макроном.
В ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты, а также передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», - заявил Зеленский после передачи шлема.
Ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, но этого оказалось недостаточно. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк позже сообщил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров».
«Остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок – недели», — сказал политик.
О том, что Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов. По информации источника, окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято.
«Сначала в правительстве Великобритании решили обучить украинских пилотов. Процесс обучения начнется весной и займет время», - рассказал источник.
Военные эксперты отмечают, что проблемы с кадрами на Украине действительно есть, нужно время для того, чтобы научить военных применять западное вооружение. Так, экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев ранее заявил НСН, что для управления истребителями F-16, например, у Украины нет летчиков.
«У Украины нет подготовленных летчиков, которые могут управлять этими самолетами. Подготовка летчика «взлет-посадка» требует 3-4 месяца, а для ведения боевых действий – 2-3 года», - объяснял он.
Стоит отметить, что буквально за несколько часов до прибытия Зеленского в Лондон офис британского премьера анонсировал расширение программы подготовки украинских военнослужащих с 10 тысяч человек в 2022 году до 20 тысяч человек в 2023 году. Программа будет расширена как раз за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также Лондон представил новый пакет санкций в отношении России, который коснулся, в том числе, оборонных предприятий.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стал уточнять, о каких видах вооружения может идти речь.
При этом заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию.
«Это ракеты Storm Shadow дальностью от 450 до 500 километров, идущие на малых высотах. Серьезное оружие. В таком случае надо принимать дипломатическое заявление, что если это оружие будет поставлено Киеву и применено, то это будет рассматриваться Россией как агрессия Британии против нашей территории», - сказал Сивков.
Поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию», считает военный эксперт Юрий Кнутов. Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS. Ими можно поражать цели на европейской территории России и терроризировать мирных граждан, заявил эксперт.
Еще 31 января США заявляли о неготовности поставлять истребители Украине. Тогда координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что американская администрация и без истребителей F-16 передает Киеву довольно большие объемы вооружений. Он отметил, что вооружения будут поставляться также в ближайшие недели и месяцы.
После визита Зеленского в Лондон госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что номенклатура военных поставок Киеву меняется, так как Вашингтон хочет, чтобы «Украина вернула утраченные территории».
«По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал глава американской дипломатии. Блинкен напомнил, что ранее США и ряд европейских стран приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта между Москвой и Киевом.
Постпред России при ООН Василий Небензя 8 февраля вновь заявил, что поставка Киеву нескольких сотен западных танков не поможет Украине. Он напомнил, что западные государства оказались напрямую вовлеченными в украинский конфликт не только из-за предоставления Киеву оружия и разведданных, но и из-за отправки наемников и военных, без которых ВСУ не способны эксплуатировать некоторые западные вооружения.
В свою очередь врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 31 января заявил, что любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат – они станут очередной мишенью. Он также подчеркнул, что у России есть чем противодействовать Украине.
При этом лидер Украины Владимир Зеленский накануне в беседе с изданием Le Figaro сообщил, что «проложил путь» к поставке танков на Украину именно французский лидер Эммануэль Макрон, который ранее призывал избегать «унижения» России.
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