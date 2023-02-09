«Истребители и дальнобойные ракеты»: Как визит Зеленского в Лондон изменит ход СВО

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон, это его вторая зарубежная поездка с начала спецоперации - в конце прошлого года Зеленский побывал в Вашингтоне, после чего США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины.

На этот раз Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III, а также посетил тренировочные лагеря, где проходят обучение украинские военные. Из Лондона президент Украины направился в Париж для переговоров с Макроном.

В ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты, а также передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», - заявил Зеленский после передачи шлема.