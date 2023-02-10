«Опасная вещь»: Киев может нанести удары по российским гражданским объектам

Эксперт бюро военно-политического анализа заявил НСН, что Украина может использовать для этого британские ракеты, в таком случае НАТО станет прямым участником конфликта. 

Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН. Он объяснил, что удары по военной инфраструктуре не будут эффективными из-за отечественных систем ПВО.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс. Источники издания в Минобороны Украины подтвердили изданию, что Киев прорабатывает такой сценарий. Обсуждается поставка Киеву ракет Harpoon с дальностью поражения 240 километров и авиационных ракет Storm Shadow – с дальностью более 500 километров. Калмыков рассказал об особенностях этого оружия.

«Безусловно, оружие серьезное и опасное. Harpoon – это противокорабельные ракеты, они применяются по кораблям военно-морского флота. Storm Shadow тоже серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.

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Собеседник НСН отметил, что для использования ракет Киеву потребуются британские самолеты и пилоты, в таком случае Великобритания окажется прямым участником этих ударов.

«Авиационные ракеты – это ракеты «воздух-поверхность», то есть, они, как правило, применяются с самолетов. Украина сейчас использует самолеты советского образца, у них авиация вся уничтожена, им, видимо, бывшие советские страны передают. С этих самолетов такие ракеты применять нельзя, они не адаптированы. Если такой вариант прорабатывается, нужны и самолеты британские, а так как украинские пилоты не обучены, это прямое участие Великобритании в этих ударах. Это прямой военный конфликт с блоком НАТО, вещь опасная», - заключил эксперт.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию. Он подтвердил, что речь идет именно о поставках ракет Storm Shadow.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыУкраинаСпецоперацияВеликобритания
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