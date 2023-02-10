«Опасная вещь»: Киев может нанести удары по российским гражданским объектам

Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН. Он объяснил, что удары по военной инфраструктуре не будут эффективными из-за отечественных систем ПВО.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс. Источники издания в Минобороны Украины подтвердили изданию, что Киев прорабатывает такой сценарий. Обсуждается поставка Киеву ракет Harpoon с дальностью поражения 240 километров и авиационных ракет Storm Shadow – с дальностью более 500 километров. Калмыков рассказал об особенностях этого оружия.

«Безусловно, оружие серьезное и опасное. Harpoon – это противокорабельные ракеты, они применяются по кораблям военно-морского флота. Storm Shadow тоже серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.