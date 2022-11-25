«Штурм Нью-Йорка и мобилизация»: В Москве оценили фантазии Зеленского о Крыме

«СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ» ИЛИ ФЕЙК?

Дмитрий Песков опроверг в пятницу информацию СМИ о якобы готовящейся мобилизации.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, попросивших прокомментировать слухи о «мобилизации страны», отмечает РИА Новости.

Издание «Правда.ру» ранее сообщило о «судьбоносных решениях», которые якобы озвучит Путин в послании Федеральному собранию. По утверждению журналистов, это произойдет до конца декабря. Речь, в частности, шла о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики» и судьбе всех россиян.

21 ноября Песков говорил, что в Кремле не обсуждают «вторую волну» мобилизации.

«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - сказал он.

Ну а президент РФ Владимир Путин обещал в середине октября, что «в обозримом будущем» не планируется новой мобилизации. А уже 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации, в рамках которой было призвано в армию 300 тысяч человек.