«Штурм Нью-Йорка и мобилизация»: В Москве оценили фантазии Зеленского о Крыме
Песков призвал СМИ избегать неверных трактовок заявлений Зеленского и пообещал, что новой мобилизации не будет.
В Кремле опровергли слухи о «мобилизации страны», появившиеся на фоне разгорающихся «крымских аппетитов» Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация СМИ о соответствующем обращении Владимира Путина не соответствует действительности.
Между тем украинский лидер Владимир Зеленский в интервью западным журналистам заговорил о «невоенном» пути присоединения к его стране Крыма.
«СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ» ИЛИ ФЕЙК?
Дмитрий Песков опроверг в пятницу информацию СМИ о якобы готовящейся мобилизации.
Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, попросивших прокомментировать слухи о «мобилизации страны», отмечает РИА Новости.
Издание «Правда.ру» ранее сообщило о «судьбоносных решениях», которые якобы озвучит Путин в послании Федеральному собранию. По утверждению журналистов, это произойдет до конца декабря. Речь, в частности, шла о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики» и судьбе всех россиян.
21 ноября Песков говорил, что в Кремле не обсуждают «вторую волну» мобилизации.
«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - сказал он.
Ну а президент РФ Владимир Путин обещал в середине октября, что «в обозримом будущем» не планируется новой мобилизации. А уже 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации, в рамках которой было призвано в армию 300 тысяч человек.
ШТУРМ НЬЮ-ЙОРКА И КРЫМСКИЕ АППЕТИТЫ
Тем временем, в Киеве все чаще говорят о претензиях на Крым, а эксперты допускают возможность наступления ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятничном интервью Financial Times, что готов обсуждать «невоенные пути» присоединения к его стране Крыма.
«Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», - цитирует Зеленского РИА Новости.
При этом он отметил, что «не стоит тратить время» на решения, при которых Крым останется российским.
Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского, напомнил, что Украина еще до спецоперации намеревалась возвратить Крым силовыми методами и де-факто от этого не отказалась
«Для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», - сказал Песков, отметив, что ряд СМИ абсолютно неверно трактовали слова Зеленского.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак озвучивал планы «военной кампании» Киева с целью установить контроль над Крымом.
«Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», — сказал в этой связи спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Со своей стороны, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил НСН, что Украина может вести наступление, пока ее продолжает спонсировать Запад.
«Противник будет наступать, пока у него будут для этого возможности. Пока, к сожалению, сил и средств у них предостаточно, Запад продолжает их спонсировать и деньгами, и оружием с боеприпасами. Людской резерв на территории Украины также довольно большой», - сказал Марочко. При этом речь шла о ситуации в Луганской народной республике и Харьковской области.
Вместе с тем, председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал «наглыми и безрассудными» заявления Украины о намерениях «вернуть» Крым.
«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут. Крым навсегда с Россией», - написал Бондарев в Telegram.
«ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА» И АТАКА НА БЕЛГОРОД
На этом фоне продолжаются обстрелы Украиной мирных сел в Белгородской области.
Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил о создании в области «засечной черты», а 22 ноября разместил в соцсетях фото ее строительства.
Вместе с тем, его Telegram-канал пестрит тревожными сообщениями.
Во вторник при обстреле белгородского села Шебекино погибла мирная жительница, а супружеская пара в Староселье подорвалась на боеприпасе. 23 ноября Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Устинка. В выходные он также писал о минометных обстрелах Белгородской области.
«Засечная черта» — это применявшаяся на Руси с X века система обороны из деревянных засек, валов и других сооружений.
«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — говорил в этой связи Гладков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 310 человек
- Выход в космос космонавтов РФ отменён из-за неполадок в скафандре
- Решетников: IT-отрасль в России получила много льгот, но этого мало
- Meta* внесена в реестр экстремистских организаций Минюста РФ
- Девять человек уволили из «Синергии» за выдачу подложных справок
- В России вырос спрос на отечественные лимонады
- Песков: Путин проведет заседание Совета безопасности РФ
- Автомобиль взорвался возле здания администрации Мариуполя
- Крупное ДТП произошло на Третьем транспортном кольце в Москве
- Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru