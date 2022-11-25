Песков: О присоединении Крыма к Украине «невоенным путем» не может быть и речи

Ранее Зеленский заявил, что хочет рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Комментируя высказывания украинского президента, Песков подчеркнул, что о возвращении Крыма в состав Украины подобным образом не может быть и речи: это было бы отчуждением территории РФ.

По словам пресс-секретаря, де-факто Киев не отказался от намерения «вернуть» полуостров военными методами, и неверно трактовать комментарии руководства Украины как готовность к миру. Представитель Кремля указал, что заявления Зеленского говорят о нежелании Киева решать проблемы невоенным путем.

