Песков: О присоединении Крыма к Украине «невоенным путем» не может быть и речи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма, отметив, что об этом не может быть и речи.
Ранее Зеленский заявил, что хочет рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Комментируя высказывания украинского президента, Песков подчеркнул, что о возвращении Крыма в состав Украины подобным образом не может быть и речи: это было бы отчуждением территории РФ.
По словам пресс-секретаря, де-факто Киев не отказался от намерения «вернуть» полуостров военными методами, и неверно трактовать комментарии руководства Украины как готовность к миру. Представитель Кремля указал, что заявления Зеленского говорят о нежелании Киева решать проблемы невоенным путем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве
- ГИБДД Москвы заявила о риске сбоев при записи на экзамен и регистрацию авто
- Столтенберг: НАТО не задействовано в обслуживании ПВО Украины
- Песков: О присоединении Крыма к Украине «невоенным путем» не может быть и речи
- Маск анонсировал появление разноцветных галочек верификации в Twitter
- В Дании показали первое видео с места взрыва «Северного потока - 2»
- Ректор ВГИКа опроверг сообщения о своей болезни
- Столтенберг: Украину ждет ужасающая зима
- Минцифры: Почти все иностранные IT-компании ушли из России
- Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери книжного рынка от ухода Роулинг и Кинга в 7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru