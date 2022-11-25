Песков: О присоединении Крыма к Украине «невоенным путем» не может быть и речи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма, отметив, что об этом не может быть и речи.

Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

Ранее Зеленский заявил, что хочет рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Комментируя высказывания украинского президента, Песков подчеркнул, что о возвращении Крыма в состав Украины подобным образом не может быть и речи: это было бы отчуждением территории РФ.

По словам пресс-секретаря, де-факто Киев не отказался от намерения «вернуть» полуостров военными методами, и неверно трактовать комментарии руководства Украины как готовность к миру. Представитель Кремля указал, что заявления Зеленского говорят о нежелании Киева решать проблемы невоенным путем.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаРоссияКрымВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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