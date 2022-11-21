Белгородский губернатор сообщил о создании засечной черты на границе с Украиной
Так называемую «засечную черту» обустраивают сейчас в Белгородской области на границе с Украиной. Об этих работах сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, укрепление рубежей активно ведётся уже восемь месяцев в связи с непростой обстановкой в регионе.
Гладков, в частности, напомнил о регулярных обстрелах приграничных населённых пунктов с украинской стороны после начала Россией специальной военной операции.
При этом губернатор не стал раскрывать сути засечной черты из-за опасения, что такие сведения может использовать в своих целях противник.
Ранее власти Крыма признали проведение работ по созданию наземных укреплений. Бывший главнокомандующий сухопутных войск Владимир Болдырев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Украина может бросить все силы с целью прорыва обороны на Херсонском направлении.
В этом случае Крым окажется в уязвимом положении.
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