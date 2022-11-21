Белгородский губернатор сообщил о создании засечной черты на границе с Украиной

Так называемую «засечную черту» обустраивают сейчас в Белгородской области на границе с Украиной. Об этих работах сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, укрепление рубежей активно ведётся уже восемь месяцев в связи с непростой обстановкой в регионе.

Гладков, в частности, напомнил о регулярных обстрелах приграничных населённых пунктов с украинской стороны после начала Россией специальной военной операции.