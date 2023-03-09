Стрелков заявил, что в апреле ВСУ будут наступать на Запорожье

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что 40-тысячная группировка ВСУ сосредоточена на севере области. По его словам, в настоящий момент подразделения группировки разрознены. Балицкий также заявил, что российские войска имеют глубоко эшелонированную линию обороны и готовы к отражению потенциального наступления. Игорь Стрелков отметил, что такая группировка не будет наступать на Донбасс.

«Группировка в 40 тысяч человек – это не так много, если учитывать, что на одного бойца на фронте приходится в среднем пять человек, которые служат в тылу. Однако, если губернатор имел ввиду 40 тысяч человек в пехотных, танковых и артиллерийских подразделениях, которые готовы идти в бой, то это серьезная сила, это где-то четыре дивизии или два ударных корпуса. Эта группировка на Донбасс не пойдет, там противник будет и дальше истощать силы наших наступающих войск, сдавая по укрепленной деревне в два-три дня. Эти силы готовят для весеннего наступления на юг Запорожской области. Если бы эти 40 тысяч были выстроены на плацу или сосредоточены на одном полигоне, то их можно было бы поразить, но речь идет о рассредоточенных подразделениях», - сказал Стрелков.

Он отметил, что для ВСУ настала очередь идти в наступление. По словам Стрелкова, украинское командование дождется, когда военные освоят поставленную западную технику, а потом отдаст приказ о наступлении. Экс-министр обороны ДНР подчеркнул, что наступления стоит ожидать начиная со второй половины апреля.