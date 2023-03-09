Власти Запорожья сообщили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба
В районе Пришиба сконцентрирована 40-тысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что такая сила «куда-то пойдет». По словам Балицкого, у российских сил достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования, а военные «докладывают, что готовы».
Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН сообщил, что Украину неизбежно ждут поражения в ходе весеннего наступления. По его словам, их контуры видны уже по Артемовскому направлению.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу и удерживавшего заложника мужчину
- В США назвали ядерный арсенал России наиболее мощным и крупным в мире
- Власти Запорожья сообщили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба
- Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Чите
- Кличко сообщил, что в Киеве 40% жителей остались без отопления
- Из парламента Грузии отозвали законопроект об иноагентах
- СМИ: Открывший стрельбу в Нижневартовске мужчина работал в местной администрации
- ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Дубово-Василевку в ДНР
- Зеленский пообещал не применять западное оружие для ударов по России
- Эксперт напомнила о семи нерабочих днях на майские праздники в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru