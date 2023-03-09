Власти Запорожья сообщили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

Он отметил, что такая сила «куда-то пойдет». По словам Балицкого, у российских сил достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования, а военные «докладывают, что готовы».



Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН сообщил, что Украину неизбежно ждут поражения в ходе весеннего наступления. По его словам, их контуры видны уже по Артемовскому направлению.

