Власти Запорожья сообщили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

В районе Пришиба сконцентрирована 40-тысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что такая сила «куда-то пойдет». По словам Балицкого, у российских сил достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования, а военные «докладывают, что готовы».

Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН сообщил, что Украину неизбежно ждут поражения в ходе весеннего наступления. По его словам, их контуры видны уже по Артемовскому направлению.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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